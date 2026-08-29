باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عبداللهی رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به آزادی ۵ زندانی جرائم غیرعمد در هفته وحدت گفت: مجموع بدهی این ۵ پرونده بیش از ۳۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود که با پیگیریهای صورتگرفته و همراهی شکات، طلبکاران، خیرین و ستاد دیه، مقدمات آزادی محکومان فراهم شد.
او افزود: در جریان رسیدگی و فرآیند آزادی این افراد، شکات و طلبکاران با گذشت ۹۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از مطالبات خود، نقش مؤثری در بازگشت این افراد به جمع خانواده داشتند.
عبداللهی اظهار کرد: همچنین با پذیرش اعسار، مبلغ ۲۰۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از بدهی پروندهها کسر شد و زندانیان آزادشده نیز در حد توان خود یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال برای تسویه بدهی تأمین کردند. ستاد دیه استان نیز برای تکمیل فرآیند آزادی این افراد، ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اختصاص داد.
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رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۵۵ زندانی جرائم غیرعمد با همراهی خیرین و نیکوکاران از زندانهای استان آزاد شدهاند و با تداوم این همراهی و مشارکت گروههای خیرین، زمینه آزادی ۸ زندانی دیگر جرائم غیرعمد استان نیز در روزهای آینده فراهم خواهد شد.
۲۹۸ زندانی همچنان چشمانتظار حمایت خیرین
عبداللهی با بیان اینکه کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی است، گفت: هماکنون ۲۹۸ زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان چشمانتظار حمایت خیرین و نیکوکاران هستند.
او تصریح کرد: کمکهای مردمی و خیرخواهانه، هرچند در ظاهر اندک باشد، در کنار گذشت شکات و استفاده از ظرفیتهای قانونی میتواند گرهگشای مشکلات یک خانواده و زمینهساز بازگشت یک انسان به زندگی عادی باشد.