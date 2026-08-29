باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به نقش روزافزون هوش مصنوعی در اقتصاد و خدمات عمومی اظهار کرد: قرن حاضر، قرن هوش مصنوعی است و این فناوری در بخش‌های مختلف صنعت و جامعه تحولات گسترده‌ای ایجاد کرده است.

وی افزود: در دو سال گذشته و در دولت چهاردهم، حدود ۲۵۰۰ شرکت برای نخستین بار دانش‌بنیان شده‌اند و مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان کشور اکنون به حدود ۱۱ هزار شرکت در ۹ حوزه مختلف فناوری رسیده است. این شرکت‌ها در کنار فعالیت خود، حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ محصول دانش‌بنیان ارائه کرده‌اند و درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲۵۰ همت رسیده است.

امرایی با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده سهم قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی است، ادامه داد: شکل‌گیری این تعداد شرکت دانش‌بنیان حاصل نزدیک به دو دهه تلاش نخبگان، کارآفرینان و صنعتگران ایرانی است و امروز این شرکت‌ها به یکی از اجزای مهم استخوان‌بندی اقتصاد و فناوری کشور تبدیل شده‌اند.

ورود هوش مصنوعی به نظام تصمیم‌گیری

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه هوش مصنوعی گفت: یکی از گام‌های مهم معاونت علمی، استفاده از دستیار‌های هوش مصنوعی برای مدیران و وزرای دستگاه‌های اجرایی بوده است.

وی توضیح داد: این دستیار‌ها با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و برخی دانشگاه‌ها ایجاد شده‌اند و می‌توانند با تحلیل حجم گسترده‌ای از داده‌ها، به مدیران در تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کنند.

امرایی افزود: مدیران در سطح کلان روزانه با حجم وسیعی از داده‌ها مواجه هستند و گاهی این داده‌ها در ظاهر با یکدیگر تناقض دارند. هوش مصنوعی می‌تواند این تناقض‌ها را استخراج و با در نظر گرفتن منابع و محدودیت‌های موجود، گزینه مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری ارائه کند.

هوش مصنوعی در خدمت نظام سلامت

وی همچنین از اجرای پروژه هوشمندسازی نظام ارجاع سلامت کشور خبر داد و گفت: این پروژه به دستور رئیس‌جمهور آغاز شده و هدف آن استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای هوشمندسازی نظام ارجاع سلامت است.

امرایی ادامه داد: این طرح قرار است در گام نخست در چند استان به صورت پایلوت اجرا شود و با استفاده از اطلاعات پزشکی، شرح حال بیماران و داده‌های ثبت‌شده، به تصمیم‌گیری در نظام ارجاع کمک کند و تا حد امکان نیاز به مراجعه مستقیم به پزشکان متخصص را کاهش دهد.

وی با اشاره به پیشرفت هوش مصنوعی در حوزه پزشکی گفت: بسیاری از سکو‌های هوش مصنوعی امروز به سطحی رسیده‌اند که می‌توانند به پزشکان در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها و انتخاب مسیر درمان کمک کنند.

داده، نیروی انسانی و زیرساخت؛ سه پیش‌نیاز توسعه هوش مصنوعی

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی درباره چرایی فاصله برخی خدمات عمومی کشور با ظرفیت‌های هوش مصنوعی اظهار کرد: برای تحقق هوش مصنوعی سه پیش‌نیاز اصلی وجود دارد؛ داده صحیح و قابل اعتماد، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت پردازشی قدرتمند.

وی با بیان اینکه کشور در حوزه نیروی انسانی از ظرفیت مناسبی برخوردار است، افزود: نیرو‌های دانش‌آموخته دانشگاه‌های کشور توانمندی‌های بسیار خوبی دارند، اما در حوزه داده شرایط دستگاه‌های مختلف متفاوت است و دسترسی به داده‌های درست، کافی و قابل اعتماد نقش تعیین‌کننده‌ای در پیاده‌سازی هوش مصنوعی دارد.

امرایی ادامه داد: در کنار داده و نیروی انسانی، زیرساخت پردازشی نیز اهمیت زیادی دارد. کشور‌های منطقه میلیارد‌ها دلار برای ایجاد زیرساخت‌های پردازشی، سرور‌ها و پردازنده‌های گرافیکی مورد نیاز هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و کشور ما نیز برای توسعه این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری و مشارکت گسترده است.

سکوی ملی هوش مصنوعی برای ورود فناوری به بخش‌های کاربردی

وی با اشاره به راه‌اندازی سکوی ملی هوش مصنوعی توسط معاونت علمی گفت: معاونت علمی برای نخستین بار اقدام به راه‌اندازی سکوی ملی هوش مصنوعی کرده است، اما توسعه این زیرساخت نیازمند همراهی ارکان مختلف حاکمیتی و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی غیردولتی است.

امرایی تأکید کرد: ایجاد زیرساخت پردازشی، به‌ویژه دسترسی به نسل جدید پردازنده‌های گرافیکی، نیازمند همکاری و سرمایه‌گذاری گسترده است و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در کنار این مجموعه‌ها می‌توانند نقش مهمی در توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی ایفا کنند.

وی در پایان با اشاره به آغاز استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف گفت: در بخش‌هایی مانند مدیریت بحران، آب و برق، مجموعه‌هایی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و هوش مصنوعی را از مرحله ایده به لایه کاربردی رسانده‌اند؛ هدف نهایی نیز این است که مردم بتوانند بسیاری از خدمات و پیش‌نیاز‌های دریافت خدمات را در کوتاه‌ترین زمان و بدون طی کردن فرآیند‌های پیچیده دریافت کنند.