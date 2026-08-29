باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای سیما در قالب نهمین رویداد ملی «ایران جان ـ قزوینِ ایران»، با پخش ویژهبرنامههایی متنوع، ظرفیتها و جذابیتهای اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان قزوین را به مخاطبان معرفی میکنند. پس از خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان حالا نوبت به قزوین، خط خوش تایخ و قلعه ایستادگی رسیده است. زمان پخش این ویژهبرنامهها از امروز شنبه ۷ شهریور آغاز شده و تا جمعه ۱۳ شهریور ادامه خواهد داشت.
طرح «هفتههای ایرانی» که با سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر استان، میکوشد تا ایرانِ متکثر و واحد را در آینه رسانه ملی در هم افزایی با معاونت امور استانهای رسانه ملی، بازنمایی کند؛ این رویداد روایتی است از سرمایههای انسانی و طبیعی، چهرههای نامدار و گمنام، ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشههای هویتی ایرانیان را محکمتر میسازد. اینبار، قزوین میزبان این رویداد ملی است.
در هفته «قزوین ایران»، علاوه بر برنامههایی که به این استان میپردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیکهایی نیز از شبکههای سیما پخش میشوند.
محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی در نشست پویش ملی «ایران جان» که با حضور رئیس رسانه ملی، نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل صداوسیمای قزوین و جمعی از معاونان و مدیران صداوسیما برگزار شد، با بیان اینکه معاونت سیما و تمام شبکههای سراسری و استانی برای رویداد ملی «ایران جان» آماده هستند، گفت: مجریها و سایر عوامل برنامهها در قزوین حضور پیدا خواهند کرد و برخی دیگر از برنامهها با موضوع قزوین روانه آنتن میشوند و مهمانان قزوین در برنامه حاضر خواهند شد.
وی تصریح کرد: بهعنوان نمونه برنامه «لالهخیز» با محوریت پرداختن به خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای دفاع مقدس سوم تولید شده است، بهصورت ویژه به خانواده شهدای قزوینی میپردازد. برنامه «سیمای خانواده» از پزشکان و کارشناسان قزوینی در برنامه دعوت به عمل میآورد. در بخش آشپزی برنامه نیز غذاهای قزوینی آموزش داده میشود. «آفتاب شرقی» نیز چند قسمتی در قزوین ضبط خواهد شد. «صبح بخیر ایران» هم راوی زیباییهای استان قزوین و جاذبههایش میشود و خانوادهها و کارشناسان قزوینی در برنامه حاضر خواهند شد.
معاون سیما ادامه داد: برنامه «ایران ما» که مربوط به استانهاست نیز ویژهتر به قزوین میپردازند. قرار است برنامه «جریان» میزبان اساتید دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در قزوین شود. برنامه «پایش» نیز مسائل این استان را مورد بررسی قرار میدهد. در سایر شبکهها نیز «عصر خانواده»، «زمانه»، «صبحانه ایرانی»، «طبیب»، «میداندار»، «سلام صبح بخیر» و... در استان قزوین حاضر میشوند یا تولید محتوایشان پیرامون این استان خواهد بود. برنامه «سوره» و «چاوش» نیز ظرفیتهای علمی و اندیشه قزوین را عرضه خواهند کرد. «نسیما» هم دوربین مخفی خود را به قزوین میبرد و «نسیم آوا» به همین ترتیب راهی این استان خواهد شد.
در ادامه برمهانی یادآوری کرد: فهرست مبسوطی از مستندها به تعداد حدوداً ۲۵ مستند در خصوص قزوین نیز روی آنتن میرود. برنامههای کودک بهصورت میدانی به قزوین میروند. همچنین مطالبات سلامت مردم با برنامه «کشیک سلامت» در قزوین پوشش داده میشود. فیلمهای سینمایی مرتبط با قزوین مانند «شوق پرواز»، مستند «براداران»، تله فیلم «رگ برگ»، «نشانه»، «دست خالی» و ... نیز از شبکه نمایش به همین مناسب روی آنتن میرود.
در ادامه مشروح تدارک پیش بینی شده معاونت سیما در قالب تولیدات متنوع و ویژه برنامههای شبکههای تلویزیونی ارائه شده است:
**** شبکه یک سیما
برنامه «صبح بخیر ایران» از شنبه ۷ شهریور به معرفی روستاها، جاذبههای گردشگری، صنایع دستی استان قزوین اختصاص پیدا میکند و همچنین با دعوت از مهمانانی از استان قزوین، به طور ویژه به «ایرانِ جانِ قزوین» میپردازد.
برنامه عصرگاهی «ایران امروز» نیز به فراخور در این هفته به استان قزوین خواهد پرداخت.
مسئولان و فعالان اقتصادی استان قزوین در این هفته مهمان برنامه «پایش» میشوند.
دعای ندبه روز جمعه ۱۳ شهریور از استان قزوین پخش خواهد شد و برنامه «ورزش و مردم» نیز در همین روز با پخش آیتمهای مختلف، به ورزش استان قزوین خواهد پرداخت.
علاوه بر اینها، مستند «هویت» مربوط به قزوین نیز در این هفته از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
**** شبکه دو سیما
در این بازه زمانی، برنامههای روتین شبکه شامل «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده» و «زمانه» با رویکردی منعطف و متناسب با فرهنگ و ظرفیتهای قزوین روانه آنتن میشوند تا مخاطبان را با زوایای کمتر دیدهشدهی این خطهی تمدنساز آشنا کنند. در کنار این برنامهها، مجموعه مستندهایی نظیر «طعم طبیعت» (ویژه معرفی غذای سنتی «قیمه نثار» در روز شنبه ساعت ۱۰:۴۵)، «دهنما»، «بعثت واژهها»، «نذر خدمت» و فیلمهای کوتاه منتخب در ساعت ۱۴، در کنار تیزرها و نماهنگهای ویژه در بازههای زمانی ۱۴:۴۵، ۱۷:۵۰ و ۱۹:۴۵ هر روز پخش خواهند شد تا بخشی از هنر و میراث قزوین را به تصویر بکشند.
همچنین در امتداد این هفتهی فرهنگی، فصل ششم مجموعه مستند «ایرانگرد» با اجرای جواد قارایی، روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود.
**** شبکه سه سیما
در «هفته قزوین»، برنامه «سلام صبح بخیر» ویژهپردازی گستردهای را برای معرفی ظرفیتها، فرصتها و چالشهای این استان در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژه برنامه، ارائه تصویری واقعی و الهامبخش از استان قزوین است.
برنامه با ترکیبی از گفتوگوهای زنده، آیتمهای اختصاصی و ارتباط با قزوین، تلاش میکند حال و هوای استان قزوین را به استودیو بیاورد.
«طبیب» با حضور پزشکان مطرح استان قزوین روی آنتن میرود. برنامه «میداندار» نیز متناسب با این هفته پخش میشود.
فیلرهای تولیدی کوتاه در خصوص استان قزوین نیز به صورت پر تکرار در طول هفته پخش خواهد شد.
**** شبکه چهار سیما
برنامه «چاووش» با رویکردی جامع، به بررسی دستاوردهای فرهنگی، علمی و هنری استان قزوین میپردازد. در این هفته، تمامی میزها و گفتوگوهای «چاووش» با محوریت ترویج فرهنگ ملی و بررسی پیشرفتهای اخیر منطقه طراحی شده است. محورهای اصلی این برنامه شامل بررسی جایگاه هنر و موسیقی، تحلیل آثار داستانی و ادبی و همچنین معرفی دستاوردهای علمی و پیشرفتهای صنعتی و اجتماعی استان قزوین خواهد بود.
برنامه «چاووش» با حضور میهمانانی متخصص و اثرگذار در حوزههای مختلف، تلاش میکند تا تصویری روشن از پیوند میان اصالت فرهنگی و توسعه علمی در استان قزوین به نمایش بگذارد.
«چاووش» روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ با هر روز با سه میزِ گفتوگو، میزبان مخاطبان شبکه است. از جمله میزهای این مجموعه برنامه عبارت است از میزهای مرصع، نقد ۴، کتاب ۴، ادبیات فارسی، زبان فارسی، اسطرلاب، کهن خوانی، کوانتا، پایاننامه و چند میز دیگر که در آنها با متخصصان و اندیشمندان حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی به گفتوگو میپردازد.
برخی مستندهای این هفته نیز درباره استان قزوین و یا شخصیتهای برجسته قزوینی است. مستندهای ساعت ۱۶ این هفته که مرتبط با قزوین هستند عبارتند از: مستند «خیابان» که به معرفی خیابان سپه شهر قزوین اختصاص دارد، مستند «مدرس وارسته»، که به زندگی و زمانه حاج شیخ هاشم قلعهای قزوینی میپردازد، مستند «عالم شهر» که روایتی است از زمانه و زندگی عالم مجاهد حضرت آیتالله حاج شیخ هادی باریکبین، امام جمعه وقت قزوین و «رئیس المجاهدین» که روایتی است مستند و مستدل، که به تبیین نقشآفرینی میرزا حسن شیخالاسلام و مردم قزوین در نهضت مشروطه میپردازد، به ترتیب در روزهای شنبه و دوشنبه تا چهارشنبه در ساعت ۱۶ از شبکه چهار به نمایش درخواهند آمد.
مستند «خیالی ساز» که به معرفی هنرمند نقاش قهوه خانهای، مرحوم استاد احمد خلیلی میپردازد در ساعت ۱۹ و «دیوانسالار» که مروری دارد بر زندگی حمدالله مستوفی قزوینی، جغرافیدان، مورخ، شاعر و نویسنده قزوینی در ساعت ۲۲ روز پنجشنبه به روی آنتن میروند. همچنین سه قسمت ۱۵ دقیقهای از مجموعه مستند «مکتب قزوین» در ساعتهای ۱۴:۴۵ روز پنجشنبه و در ساعتهای ۱۴:۴۵ و ۲۲:۱۵ روز جمعه پخش خواهد شد.
**** شبکه نسیم
برنامههای «نسیم آوا» و «نسیما» متناسب با هفته قزوین از شبکه نسیم روی آنتن میروند.
مستند، کلیپ، میان برنامه و فیلر از جمله برنامههایی هستند که با موضوع قزوین از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.
همچنین این شبکه در این هفته از ساعت ۱۷، به پوشش جشنی که به همین مناسبت در استان قزوین برگزار میشود، میپردازد.
همچنین برنامه «واژهباز» با هدف پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و با رویکردی متفاوت و سرگرمکننده، به معرفی واژههای کمتر شنیدهشده و فراموششده زبان فارسی میپردازد؛ همزمان با «هفته ایرانجان استان قزوین» و با هدف پاسداشت شاعران و هنرمندان برجسته این شهر، رونمایی خواهد شد.
در هر قسمت از این برنامه، کاراکتر عروسکی «بُرزین» یکی از واژههای کمتر شنیدهشده یا فراموششده زبان و ادبیات فارسی را معرفی و معنای آن را برای مخاطبان بازگو میکند. در ادامه نیز بیتی از اشعار شاعران بزرگ فارسی که واژه مورد نظر در آن به کار رفته است، خوانده میشود تا مخاطب با کاربرد واژه در بستر شعر و ادبیات فارسی آشنا شود.
**** شبکه قرآن و معارف سیما
برنامه «آرمان» با هدف معرفی ظرفیتهای قرآن و مطالبه گری از مسئولین پیرامون فعالیتهای مرتبط با حوزه یاد شده، این هفته روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۲ پخش میشود.
ضمنا برنامه صبحگاهی «آیه»، از دیگر برنامههای شبکه قرآن و معارف سیما است که شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ تقدیم بینندگان میشود، برنامه یاد شده در هفته ایران جان، به طور ویژه منعطف با فضای فرهنگی و دینی این استان اقدام به پخش برنامههای خود میکند.
همچنین میان برنامههای کوتاه با هدف معرفی مفاخر دینی و فرهنگی استان قزوین همچون شیخ هاشم مدرس قزوینی، عبید زاکانی قزوینی و دیگر مفاخر در این هفته پخش میشود.
**** شبکه نمایش
شبکه نمایش در راستای همراهی با رویداد ملی «ایران جان» در قزوین، با اختصاص باکس ساعت ۹ صبح، چهار فیلم سینمایی از آثار مرتبط با سینما و فیلمسازان قزوین را از شنبه ۷ شهریور تا سهشنبه ۱۰ شهریور پخش میکند.
فیلمهای «رگبرگ»، «دست خالی»، «متین بانو» و «نیمکتی برای دو نفر» به ترتیب در چهار روز متوالی روی آنتن شبکه نمایش خواهند رفت.
**** شبکه افق
شبکه افق با پخش مستندهای ویژه، میان برنامه و کارهای کوتاه درباره استان قزوین در رویداد ایران جان با مخاطبان خود همراهی میکند.
**** شبکه مستند
چندین مستند مرتبط با مسائل فرهنگی اجتماعی اقتصادی استان قزوین در ساعتهای ۱۷:۳۰ و ۲۲:۰۰ در کنداکتور پخش شبکه مستند قرار گرفته است.
مستندهای «خیابان»، «رایان»، «خیالی ساز»، «آتش دل جبیب»، «عالم شهر» و «خاطرات یک بالکن»؛ از شنبه ۷ شهریور ماه تا پنج شنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش میشوند.
همچنین مستندهای «گردان قاطریزه»، «ایران قزوین» و «هما افسانه افسانه ها»؛ یک شنبه، دوشنبه و پنج شنبه ۸، ۹ و ۱۲ شهریور ماه، ساعت ۲۲:۰۰ در جدول پخش شبکه مستند جانمایی شده است.
همچنین میان برنامه، برش مستند، مستندهای کوتاه، کلیپ و نماهنگ نیز در فواصل کنداکتور پخش خواهد شد.
مستند «خیابان» به تاریخ شهرسازی در ایران و شکلگیری نخستین خیابان از پیش طراحیشده کشور میپردازد و داستان ساخت خیابان سپه در قزوین در دوره صفوی را روایت میکند؛ رویدادی که نقطه عطفی در روند شهرسازی ایران به شمار میرود.
«رایان» روایتی مستند از زندگی خانواده شهید قاسمیان است که در جریان حمله تروریستی به خانهای در کوی اساتید سعادتآباد تهران به شهادت رسیدند. این مستند به زندگی مادر خانواده، شهیده زهره رسولی، پزشک متخصص زنان، همسرش شهید قاسمیان و نوزاد دوماههشان رایان میپردازد.
مستند «خیالیساز» نیز در قالب پرتره، زندگی احمد خلیلی، استاد نقاشی قهوهخانهای ایران را از دوران تولد تا سالهای پایانی زندگی، با استفاده از گفتوگو با دوستان و آشنایان و مرور تصاویر، فیلمها و دستنوشتههای بهجامانده از او روایت میکند.
«آتش دل حبیب» داستان تلاشهای حبیب، یکی از اهالی روستا، برای جمعآوری وسایل قدیمی و راهاندازی موزهای با هدف حفظ آیینها و میراث فرهنگی محل زندگیاش است.
در مستند «عالم شهر» زندگی سراسر خیر و برکت عالم مجاهد، مرحوم حضرت آیتالله حاج شیخ هادی باریکبین، امام جمعه وقت قزوین، روایت میشود.
«خاطرات یک بالکن» نیز به مرور وقایع و تحولات سیاسی شهر قزوین از دهه ۲۰ تا دهه ۵۰ پیش از انقلاب اسلامی میپردازد.
مستند «گردان قاطریزه» روایتگر رشادتها و مجاهدتهای خاموش رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین (ع) است و بخشی از حماسه رزمندگان دوران دفاع مقدس را به تصویر میکشد.
«ایران، قزوین» با نگاهی گردشگری، مخاطبان را با جاذبههای تاریخی و معماری قزوین و همچنین مناظر طبیعی و ظرفیتهای گردشگری این شهر آشنا میکند.
همچنین مستند «هما؛ افسانه افسانهها» به معرفی پرنده هما، از تیره کرکسها، میپردازد و ویژگیهای جسمانی، رژیم غذایی، زیستگاه آن در رشتهکوههای البرز، بهویژه مناطق الموت و طارم قزوین، جایگاه این پرنده در فرهنگ و ادبیات فارسی و تهدیدهای زیستمحیطی پیش روی آن را بررسی میکند.
**** شبکه امید
مستند ۵ قسمتی «طعم طبیعت»: از سهشنبه تا جمعه ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود. این مستند ترکیبی جذاب از گردشگری و مهارت آموزی است. در این برنامه کارشناسان و بانوان هنرمند قزوین در فضایی بکر و طبیعی روش طبخ غذاهای محلی استان را به نوجوانان آموزش میدهند.
مجموعه مستند ۶ قسمتی «قزوین» هر روز صبح ساعت ۶:۳۰ روی آنتن میرود و به زوایای مختلف این استان میپردازد.
مستند تکقسمتی «قزوین، چهارراه تاریخ و سکونت» نگاهی ویژه به جایگاه راهبردی و تمدنی شهر قزوین دارد.
شبکه امید آثار تکقسمتی ویژهای را با عناوین «مستند عبید زاکانی»، «مستند کمیل و امیرعلی» و «راز میان» برای مخاطبان آماده کرده است تا چهرههای شاخص و روایات ناگفته این دیار را بازخوانی کند.
میانبرنامه پژوهشی «مکتب قزوین» که سهشنبه تا جمعه ساعت ۴:۱۵ بامداد پخش میشود، مدارس تاریخی استان و شهر قزوین را به مخاطبان معرفی میکند.
ویژهبرنامه معنوی «نیابت عشق» که در باکسهای اذانگاهی پخش میشود، به معرفی مساجد و امامزادههای شاخص استان قزوین میپردازد.
«خردهروایتها» در قالب نمایشی، برشی از زندگی شهید محمدعلی رجایی (از تولد تا دوران انقلاب و نخستوزیری) را به تصویر میکشد که ادای دینی به این فرزند برومند استان قزوین است.
دو مستند ورزشی «روایت یک خروش» و «آن سوی باد» به معرفی چهرهها، افتخارات و فضای پرشور ورزشی استان قزوین اختصاص یافتهاند.
علاوه بر آثار اصلی، مجموعه «ایران جان من است» در ۸ قسمت ۱۰ دقیقهای، به همراه دهها تیزر، فیلر و آیتمهای کوتاه تأمینی، با هدف معرفی اجمالی، اما جامع جاذبههای گردشگری، پیشینه تاریخی و آداب و رسوم شهرها و روستاهای مختلف استان قزوین، در فواصل برنامهها تقدیم مخاطبان شبکه امید خواهد شد.
**** شبکه سلامت
برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان قزوین از ساعت ۲۰ با حضور مسئولان این استان به بررسی چالشهای نظام سلامت ایران میپردازد.
برنامههای «مثبت سلامت»، «مادر، کودک»، «ضربان» و «پنجره باز» نیز میزبان تلفنی اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در برنامههای خود خواهند بود.
برنامه «دل آوا» نیز ساعت ۱۹:۳۰ موسیقیهای محلی این استان را پخش میکند
**** شبکه تهران
برنامه معارفی «تا نیایش» در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ شهریور، بهصورت زنده از حرم مطهر امامزاده شاهزاده حسین (ع) در قزوین پخش میشود. در این برنامه، مهمانانی از خانواده معظم شهدا، امام جمعه قزوین و نماینده خبرگان رهبری در استان حضور مییابند تا به تبیین ابعاد معنوی و فرهنگی این دیار بپردازند.
همچنین در طول هفته منتهی به ۱۳ شهریور، این برنامه با معرفی بقاع متبرکه، شهدای شاخص و نخبگان استان، به بررسی ابعاد مختلف شخصیتی شهید رجایی، شهید بابایی و حجتالاسلام والمسلمین مرحوم ابوترابی اختصاص خواهد یافت.
گروه «کودک و خانواده» نیز با برنامه «به خانه برمیگردیم» در ۶ قسمت، با دعوت از مهمانانی از شخصیتهای فرهنگی، مذهبی، پزشکان و هنرمندان استانی، به معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیتهای مختلف استان قزوین میپردازد و با پخش آیتمها و نماهنگهای مرتبط، فضایی صمیمی و مفرح را برای مخاطبان رقم میزند. این برنامه هر روز حوالی ساعت ۱۶:۱۵ روی آنتن میرود.
برنامه «سلام تهران» نیز در سه نوبت، با حضور کارشناسان و مهمانان، به معرفی پتانسیلهای گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و هنری استان قزوین بهعنوان پایتخت خوشنویسی ایران میپردازد و با پلاتوی مجریان، پخش آیتمهای مناسبتی و پلیبک، مخاطبان را با مراکز تاریخی و گردشگری این استان آشنا میسازد. این برنامه از ساعت ۷ صبح روی آنتن میرود.
برنامه «تهران ۲۰» نیز در دو نوبت، ضمن گفتوگو با مسئولان استانی، به بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی در استان قزوین و اقدامات انجامشده در زمینه توسعه این استان میپردازد. این برنامه هر شب ساعت ۲۰ پخش میشود.
علاوه بر این برنامهها، ۱۰ میانبرنامه تأمینی با موضوع ظرفیتها، جذابیتها و آداب و رسوم استان قزوین، در بازههای زمانی مختلف روی آنتن شبکه تهران میروند تا مخاطبان با ابعاد گوناگون این استان آشنا شوند.
منبع: معاونت سیمای رسانه ملی