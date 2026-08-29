خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بخش مهمی از مباحث را به مشکلات عملیاتی صنف اختصاص داد و به‌طور صریح برخی چالش‌های موجود در فرآیند ثبت قراردادها را مطرح کرد.

بیگی‌نژاد با انتقاد جدی از محدودیت‌های موجود در سامانه کاتب، اظهار کرد: در شرایط فعلی امکان ثبت برخی قراردادهای مهم و پرکاربرد مردم در این سامانه وجود ندارد.

وی مشخصاً به قراردادهای پیش‌فروش، مشارکت در ساخت و قراردادهای اجاره املاکی که سند آنها در رهن بانک قرار دارد اشاره کرد و گفت: مردم برای انجام این معاملات به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند، اما در برخی موارد امکان ثبت قرارداد در سامانه فراهم نیست.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد که ادامه این وضعیت می‌تواند مشاوران املاک را ناخواسته در معرض تخلف قرار دهد؛ چراکه از یک سو مردم برای انجام معاملات خود به این صنف مراجعه می‌کنند و از سوی دیگر، محدودیت‌های سامانه‌ای امکان ثبت برخی قراردادها را سلب کرده است.

تأکید سازمان ثبت بر نقش مشاوران املاک

وی با تأکید بر نقش مهم و قانونی مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت هوشمندسازی، ساماندهی و پالایش صنفی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم تأکید کرد.

تشکیل این کمیته‌ها می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر مشکلات موجود و انتقال مسائل واقعی و عملیاتی مشاوران املاک به مجموعه تصمیم‌گیر را فراهم کند.