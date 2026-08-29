فرایند اجرایی واگذاری اراضی روستایی با هدف تامین زمین برای حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن، از روز یکشنبه ۸ شهریورماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرایند اجرایی واگذاری اراضی روستایی با هدف تامین زمین برای حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن، از روز یکشنبه ۸ شهریورماه آغاز می‌شود. این اقدام در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی وزیر راه و شهرسازی با موضوع «واگذاری اراضی روستایی» و با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌شود. فرآیند واگذاری اراضی از ۸ شهریور تا ۷ مهرماه و در چهار مرحله اجرایی خواهد شد.

این طرح با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به زمین مسکونی، سرعت‌بخشی به خانه‌دار شدن متقاضیان روستایی و متقاضیان شهر‌های همجوار روستا‌های دارای ظرفیت تامین زمین طراحی شده است. همچنین فراهم شدن زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستا و جلوگیری از خالی شدن روستا‌ها از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه زمان‌بندی، در مرحله نخست از ۸ شهریورماه، متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص پروژه و ثبت‌نام‌شدگان تا پایان سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار دارند. مرحله دوم از ۱۸ شهریور برای متقاضیان ثبت‌نامی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مرحله سوم از ۲۸ شهریور برای ثبت‌نام‌شدگان از سال ۱۴۰۳ به بعد و مرحله چهارم نیز از ۷ مهرماه با فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد.

اولویت واگذاری با متقاضیان بومی روستایی، اعم از ساکن و غیرساکن، است که پیش‌تر در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده، اما تاکنون پروژه‌ای به آنان تخصیص نیافته است. در مرحله بعد، ساکنان شهر‌های همجوار روستا‌های دارای ظرفیت نیز می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

متقاضیان واجد شرایط در مراحل نخست تا سوم از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهند شد و پس از مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن و انتخاب روستای موردنظر، باید مدارک مربوط به سابقه سکونت یا ریشه و نسب خود را با تایید شورای اسلامی روستا و دهیاری بارگذاری کنند.

پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، فرآیند تخصیص و واگذاری زمین ۹۹ ساله با پرداخت هزینه آماده‌سازی انجام خواهد شد. در صورت عدم احراز شرایط یا تکمیل ظرفیت نیز متقاضی به صف شهر مورد تقاضای خود بازگردانده می‌شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: مسکن ملی ، زمین روستایی
خبرهای مرتبط
۳۲ هزار مسکن افتتاح می‌شود/ انتقاد وزیر راه و شهرسازی از توقف ۷ ساله ساخت برخی پروژه‌ها
۲۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت به بهره‌برداری رسید
۴۸۱۰ واحد مسکونی و ۱۵۸ پروژه زیرساختی به بهره‌برداری رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قفل خودکار درگاه سکو‌های فروش طلا در صورت فروش بیش از موجودی
۶ میلیون کاهنده آب در راه شبکه مصرف؛ نسخه صنعت آب برای مدیریت مصرف
خودروسازان مصرف ۷.۶ لیتری بنزین را در خودروها اعلام می‌کنند
نرخ بهره بین بانکی به ۲۴ درصد رسید
فروش ۲۰ میلیون دلار از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری بانک مرکزی توسط شبکه بانکی به متقاضیان
بورس در انتظار شروع معاملات؛ آیا روند صعودی بازار ادامه‌دار است؟
تولید حبوبات ۱۵ درصد افزایش می یابد/ تامین ۷۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل
پیشرفت ساخت سازه عرشه بلال از مرز ۷۵ درصد گذشت
آمار مسکن حمایتی زیر ذره‌بین/از ۷۲۶ هزار پروانه تا ۱۰۱ هزار واحد در مرحله پایانی
راه اندازی معاملات گواهی صرفه‌جویی آب و سوخت نیروگاهی در بورس انرژی به کجا رسید؟
آخرین اخبار
بدهی‌ها و مطالبات دولت تا پایان ۱۴۰۴ اعلام شد
واحد بخار نیروگاه دالاهو امروز به شبکه برق کشور متصل می‌شود
آغاز فرایند واگذاری ۳۰۰ هزار واحد زمین روستایی/ متقاضیان مسکن ملی در اولویت تخصیص
محدودیت‌های کاتب می‌تواند مشاوران املاک را ناخواسته متخلف کند
کشاورزان از سم‌پاشی و کودپاشی مزارع و باغات اجتناب کنند
۱۶ همت غرامت به کشاورزان پرداخت شد
تحریم‌های آمریکا دیگر اقتصاد ایران را متوقف نمی‌کند
پیشرفت ساخت سازه عرشه بلال از مرز ۷۵ درصد گذشت
وصول ۸۰۰ همت مالیات در پنج ماهه نخست ۱۴۰۵ علیرغم تعویق مواعد مالیاتی
خودروسازان مصرف ۷.۶ لیتری بنزین را در خودروها اعلام می‌کنند
رکورد کمترین تورم اجاره در ۴۵ ماه اخیر/ رشد اجاره‌بها حدود یک سوم تورم عمومی
تجاری‌سازی کالاهای ایرانی/ مسیر جدید توسعه صادرات + فیلم
سهم تجارت آنلاین در ایران ۵ تا ۷ درصد است؛ چین نزدیک ۵۰ درصد
فروش ۲۰ میلیون دلار از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری بانک مرکزی توسط شبکه بانکی به متقاضیان
نرخ بهره بین بانکی به ۲۴ درصد رسید
گواهی سپرده کالایی؛ ابزاری برای شفافیت بیشتر و تأمین مالی تولید
راه اندازی معاملات گواهی صرفه‌جویی آب و سوخت نیروگاهی در بورس انرژی به کجا رسید؟
بورس در انتظار شروع معاملات؛ آیا روند صعودی بازار ادامه‌دار است؟
۶ میلیون کاهنده آب در راه شبکه مصرف؛ نسخه صنعت آب برای مدیریت مصرف
تولید حبوبات ۱۵ درصد افزایش می یابد/ تامین ۷۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل
کشاورزی قراردادی کلید حل مشکلات بخش کشاورزی
آمار مسکن حمایتی زیر ذره‌بین/از ۷۲۶ هزار پروانه تا ۱۰۱ هزار واحد در مرحله پایانی
قفل خودکار درگاه سکو‌های فروش طلا در صورت فروش بیش از موجودی
هیچ مغایرتی میان اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر نفت درباره صادرات نفت وجود ندارد
کاهش دمای هوای تهران تا پایان هفته
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به تهران
صرفه‌جویی ۲۲ همتی منابع دولت از محل حذف پست‌های اداری موازی
حفاری یک چاه اکتشافی در دهنو/ جست‌وجوی منابع جدید نفت و گاز در استان فارس
عدالت در توزیع بار رانندگان با سکوهای مجازی دنبال می‌شود/۷ استان زیر ذره‌بین کمیسیون اصل ۹۰ در پرونده توزیع بار
مسیر گره‌گشایی از توانمندسازی مددجویان؛ ضرورت ابلاغ فوری سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال