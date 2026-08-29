باشگاه خبرنگاران جوان - فرایند اجرایی واگذاری اراضی روستایی با هدف تامین زمین برای حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن، از روز یکشنبه ۸ شهریورماه آغاز می‌شود. این اقدام در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی وزیر راه و شهرسازی با موضوع «واگذاری اراضی روستایی» و با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌شود. فرآیند واگذاری اراضی از ۸ شهریور تا ۷ مهرماه و در چهار مرحله اجرایی خواهد شد.

این طرح با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به زمین مسکونی، سرعت‌بخشی به خانه‌دار شدن متقاضیان روستایی و متقاضیان شهر‌های همجوار روستا‌های دارای ظرفیت تامین زمین طراحی شده است. همچنین فراهم شدن زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستا و جلوگیری از خالی شدن روستا‌ها از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه زمان‌بندی، در مرحله نخست از ۸ شهریورماه، متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص پروژه و ثبت‌نام‌شدگان تا پایان سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار دارند. مرحله دوم از ۱۸ شهریور برای متقاضیان ثبت‌نامی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مرحله سوم از ۲۸ شهریور برای ثبت‌نام‌شدگان از سال ۱۴۰۳ به بعد و مرحله چهارم نیز از ۷ مهرماه با فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد.

اولویت واگذاری با متقاضیان بومی روستایی، اعم از ساکن و غیرساکن، است که پیش‌تر در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده، اما تاکنون پروژه‌ای به آنان تخصیص نیافته است. در مرحله بعد، ساکنان شهر‌های همجوار روستا‌های دارای ظرفیت نیز می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

متقاضیان واجد شرایط در مراحل نخست تا سوم از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهند شد و پس از مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن و انتخاب روستای موردنظر، باید مدارک مربوط به سابقه سکونت یا ریشه و نسب خود را با تایید شورای اسلامی روستا و دهیاری بارگذاری کنند.

پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، فرآیند تخصیص و واگذاری زمین ۹۹ ساله با پرداخت هزینه آماده‌سازی انجام خواهد شد. در صورت عدم احراز شرایط یا تکمیل ظرفیت نیز متقاضی به صف شهر مورد تقاضای خود بازگردانده می‌شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی