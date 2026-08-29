باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌اله اسپنانی معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی تصریح کرد: نیروگاه ۹۱۲ مگاواتی دالاهو دارای دو واحد گازی ۳۱۰ مگاواتی و یک واحد بخار ۲۹۰ مگاواتی است که پیش از این واحد‌های گازی آن به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از بخش بخار این پروژه منجر به صرفه‌جویی سالانه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب/لیتر در مصرف سالانه سوخت نیروگاه می‌شود، ادامه داد: در این طرح با استفاده از بازیافت حرارت خروجی اگزوز واحد‌های گازی و هدایت آن به بویلر بازیافت حرارت جهت تولید بخار با فشار و دمای بالا و نهایتا هدایت بخار به عنوان سیال محرک به داخل توربین بخار، شاهد تولید برق در سیکل بخار نیروگاه بدون هرگونه مصرف سوخت اضافه خواهیم بود.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه این نیروگاه با حجم سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیون یورو توسط شرکت فراب احداث شده است، گفت: بهره‌برداری از این طرح علاوه بر افزایش راندمان نیروگاه و مزایای اقتصادی، باعث افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت به ازای برق تولیدی سالانه در بخش بخار، مزایای زیست‌محیطی ناشی از کاهش تولید آلاینده‌های زیست محیطی و گاز‌های گلخانه‌ای، صیانت از منابع انرژی و سوخت کشور و نهایتا مانع هدر رفت ثروت ملی خواهد شد.

اسپنانی با اشاره به اینکه وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی خریدار تضمینی برق تولیدی این نیروگاه است، اضافه کرد: افزایش ظرفیت و رشد تولید انرژی و افزایش پایداری شبکه برق غرب کشور، پاسخگویی به رشد و نیاز مصرف برق در منطقه، ارتقای راندمان و صرفه‌جویی سوخت از جمله اهداف راه‌اندازی این واحد بخار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های پیش‌روی صنعت برق حرارتی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور، گفت: دومین واحد گازی نیروگاه سبزوار به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات در ماه جاری به شبکه برق کشور متصل خواهد شد.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی ادامه داد: همچنین نخستین واحد گازی نیروگاه سیکل‌ترکیبی ویس اهواز و واحد گازی نیروگاه کلاس اف ری با بهره‌گیری از نخستین توربین ملی به ظرفیت ۲۲۲ مگاوات از دیگر طرح‌های مهم برق حرارتی برای تامین برق پیک تابستان آتی است.

اسپنانی با تاکید بر اینکه در طی یکسال گذشته هفت واحد بخار سیکل‌ترکیبی به ظرفیت یک‌هزار و ۴۲۳ مگاوات وارد مدار تولید شده است، بیان کرد: این واحد‌ها بدون هیچگونه مصرف سوخت مازاد در حال تولید برق هستند و بهره‌برداری از آنها سالانه ۲.۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی سوخت به همراه دارد.

منبع: وزارت نیرو