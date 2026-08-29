مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، رقم دقیق بدهی‌ دولت را تا پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۲.۷ هزار همت و مطالبات دولت را بیش از ۲.۵ هزار همت اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت» وزارت امور اقتصادی و دارایی در آخرین گزارش خود از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت که در پایان مرداد ماه منتشر کرده، رقم دقیق این دو شاخص را اعلام کرد که بر این اساس بدهی‌های محرز شده دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان (۲.۷ هزار همت) و مطالبات قطعی دولت ۲۵۳۵ هزار ملیارد تومان (۲.۵ هزار همت) اعلام شده است. بنابراین مازاد بدهی‌ها به مطالبات (کسر مطالبات از بدهی‌های دولت) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (۲.۲ همت) است.

پیشتر آخرین دوره بررسی بدهی‌ها و مطالبات دولت به آخر پاییز پارسال برمی‌گشت که طی ۳ ماهه زمستان پارسال میزان برآورد بدهی‌های دولت ۱۰ درصد و مطالبات ۲۴ درصد افزایش یافته است.

بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی

بر اساس گزارش مرکز بدهی‌های عمومی دولت، بدهی شرکت‌های دولتی در پایان سال گذشته ۵۸۸۹ هزار میلیارد تومان (حدود ۵.۹ هزار همت) و مطالبات شرکت‌های دولتی ۳۶۱۰ هزار میلیارد تومان (۳.۶ هزار همت) است. مازاد این دو شاخص (کسر مطالبات از بدهی‌های دولت) ۲۲۷۹ هزار میلیارد تومان (۲.۲ هزار همت) برآورد شده است.

نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی کاهشی شد

مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ نسبت به تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) ۲۱.۷ درصد و تا پایان اسفند سال گذشته ۲۲.۲ درصد، بدهی دولت به جی‌دی‌پی تا پایان بهار امسال ۵.۹ درصد و تا پایان سال گذشته ۶ درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به جی‌دی‌پی تا پایان خرداد سال جاری ۱۵.۸ درصد و تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۱۶.۲ درصد است.

با این حساب نسبت بدهی‌های دولت نسبت به جی‌دی‌پی که از ابتدای ۱۴۰۴ روند صعودی گرفته بود، از ابتدای ۱۴۰۵ بار دیگر شکل نزولی به خود گرفته است.

دولت و شرکت‌های دولتی به چه کسانی بدهکارند، از چه کسانی طلبکار؟

آنگونه که وزارت اقتصاد تشریح کرده، بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی ۲۲۰۷ همت (۲.۲ هزار همت)، به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۴۳۹ همت و به مؤسسات عمومی غیر دولتی (مثل شهرداری‌ها یا بنیادها) ۱۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۱۴ همت) است.

در مقابل دولت از بانک‌ها ۹۰۸ همت، از مؤسسات عمومی غیر دولتی ۵۶۲ همت و از بخش خصوصی و تعاونی ۱۰۶۵ همت (بیش از یک‌هزار همت) طلب دارد.

بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۳۴۶۷ همت (۳.۴ هزار همت)، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ۱۳۸۴ همت (۱.۳ هزار همت) و بخش خصوصی و تعاونی ۱۰۳۸ همت (بیش از یک‌هزار همت) است.

این در حالی است که مطالبات شرکت‌های دولتی از بخش خصوصی و تعاونی ۳۵۷۰ همت (۳.۵ هزار همت)، مؤسسات عمومی غیر دولتی ۲۶ همت و بانک‌ها ۱۳ همت است.

برچسب ها: مسکن‌ ، ساخت مسکن‌
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