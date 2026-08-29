باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا گوهری اظهار کرد: جشنواره «چیروک» با محوریت قصه‌ها، افسانه‌ها، اسطوره‌ها و روایت‌های بومی و محلی کردستان برگزار می‌شود و ترویج زبان کردی، پاسداشت فرهنگ شفاهی و شناسایی استعداد‌های حوزه قصه‌گویی از اهداف مهم آن است.

وی افزود: این جشنواره در ۲ بخش برگزار می‌شود که در بخش نخست، شرکت‌کنندگان به زبان کردی و با موضوع آزاد قصه‌گویی می‌کنند و در بخش دوم، قصه‌گویی به زبان فارسی انجام می‌شود، اما محتوای قصه باید برگرفته از داستان‌ها و روایت‌های بومی و محلی کردستان باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان ادامه داد: مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره «چیروک» از اول مردادماه آغاز شده و تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد و نتایج جشنواره همزمان با هفته ملی کودک اعلام خواهد شد.

گوهری گفت: آثار رسیده بر اساس معیار‌هایی همچون انتخاب قصه، فن بیان، خلاقیت، تسلط بر زبان، ارتباط با مخاطب و حفظ اصالت فرهنگی مورد داوری قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره «چیروک» با بهره‌گیری از ظرفیت قصه‌گویی، زمینه‌ای برای حفظ و انتقال بخشی از میراث فرهنگی و شفاهی کردستان و پیوند بیشتر نسل جدید با فرهنگ و پیشینه بومی استان فراهم می‌کند.