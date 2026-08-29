معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم در دو سال گذشته همزمان با اداره کشور در شرایط جنگی، اقدامات پایه‌ای و ظرفیت‌سازی مهمی در حوزه‌های زیربنایی، راهبردی و انرژی انجام داده است، گفت: با وجود این اقدامات، در بیان عملکرد دولت بی‌انصافی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» در جلسه ارکان اطلاع‌رسانی دولت، با تبریک هفته دولت و قدردانی از تلاش‌های شورای اطلاع‌رسانی دولت، گفت: شرایط دولت چهاردهم با همه دولت‌های گذشته متفاوت بوده است. دولت در آغاز فعالیت خود با مشکلاتی از جمله کمبود ذخایر، بدهی به بخش خصوصی و ناترازی در حوزه‌های مختلف مواجه بود، اما رویکرد رئیس‌جمهور این بود که برای حفظ آرامش جامعه، این مسائل مطرح نشود.

وی افزود: دولت چهاردهم به مدت دو سال درگیر یک جنگ تمام‌عیار بود، با این حال علاوه بر مدیریت شرایط جنگی، اقدامات زیربنایی و بلندمدت متعددی انجام داد، اما در بیان عملکرد دولت بی‌انصافی می‌شود. شرایط این دولت حتی با دولت‌های دهه ۶۰ در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز متفاوت بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گفتمان وفاق ملی دولت چهاردهم، گفت: این گفتمان در اداره کشور بسیار خوب جواب داد، اما برای تبیین آن و دستاوردهایش به اندازه کافی تلاش نشده است.

عارف، اعتقاد به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، وفاداری به شعار «ایران برای همه ایرانیان»، صداقت در گفتار و صراحت لهجه، شجاعت در بیان، پرهیز از رویکرد حذفی در برابر رقبا و اعتقاد به نقش علمی دانشگاه در مدیریت کشور را از ویژگی‌های گفتمان وفاق ملی برشمرد و گفت: شهادت می‌دهم رئیس‌جمهور تمام اصول قانون اساسی را لازم‌الاجرا می‌دانند و به اصل ولایت فقیه اعتقاد کامل دارند. ارتباط خوب رئیس‌جمهور با امام شهید و مقام معظم رهبری نیز دستاورد‌های زیادی برای دولت چهاردهم داشت.

راهبرد «ایران برای همه ایرانیان» در عمل و بدون شعار اجرایی شده است

وی در تشریح دیگر ویژگی‌های این گفتمان، افزود: برخی نسبت به اقوام نگاه تهدیدآمیز دارند، در حالی که دولت چهاردهم تنوع قومیتی را فرصتی برای کشور می‌داند. بر همین اساس، برای نخستین‌بار تمام اقوام در دولت حضور دارند و راهبرد «ایران برای همه ایرانیان» در عمل و بدون شعار اجرایی شده است. رئیس‌جمهور نیز در انتصابات وابستگی سیاسی را ملاک قرار نداده و به بازی برد ـ برد اعتقاد دارد؛ حتی به دنبال حذف رقبا نیست و از ظرفیت آنها در دولت یا سایر نهاد‌ها استفاده می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به استفاده از ظرفیت زنان در دولت گفت: من به تبعیض مثبت برای به‌کارگیری بانوان اعتقاد داشتم، اما با اقداماتی که طی این دو سال انجام شده است، دیگر نیازی به این تبعیض مثبت نیست، زیرا زنان به میدان آمده‌اند.

عارف، صداقت در گفتار را از ویژگی‌های رئیس‌جمهور دانست و گفت: شورای اطلاع‌رسانی دولت باید با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای خود، اظهارات رئیس‌جمهور را برای مردم تبیین کند تا برخی از این سخنان صادقانه سوءاستفاده نکنند. مثلا رئیس‌جمهور معتقد است اگر به دنبال پیروزی برابر دشمن هستیم، نباید در کشور اسراف کنیم و واقعیت نیز این است که با جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری می‌توان بخشی از منابع مورد نیاز کشور را تأمین کرد، اما اینها را شما باید تبیین کنید.

رئیس‌جمهور حداقل ۱۰ بار برای افزایش نرخ کالابرگ دستور داده‌اند

وی افزود: رئیس‌جمهور از اسفند سال گذشته حداقل ۱۰ بار درباره افزایش قیمت کالابرگ، به‌ویژه برای چند دهک آخر، دستور داده‌اند، اما هنوز دولت موفق به تحقق این دستور نشده است. با صرفه‌جویی در دولت می‌توان بخشی از منابع لازم را تأمین کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه صداقت و صراحت لهجه رئیس‌جمهور مورد استقبال جامعه قرار گرفته است، اظهار کرد: مردم به آقای پزشکیان با همین ویژگی‌ها رأی داده‌اند. اگر این صراحت و صداقت را از ایشان بگیریم دیگر او پزشکیان نیست، همین اعتماد مردم به صداقت دولت موجب شد در دوران جنگ کالا به اندازه کافی در فروشگاه‌ها وجود داشته باشد؛ زیرا مردم به اندازه نیازشان خرید کردند.

عارف افزود: عوامل مختلفی در همراهی مردم با دولت در جنگ تحمیلی دوم و سوم و شکل‌گیری جبهه خیابان مؤثر بود که یکی از آنها گفتمان وفاق ملی بود، اما نقش این گفتمان در کشور به اندازه کافی تبیین نشده است.

وی با اشاره به اعتقاد دولت و رئیس‌جمهور به نقش دانشگاه در کمک به حکمرانی گفت: رئیس‌جمهور به استفاده از علم و تخصص روز برای حل مشکلات کشور باور دارد، اما برای نقش‌آفرینی بیشتر دانشگاه باید ارتباط آن با حکمرانی تقویت شود.

ضرورت تبیین گفتمان وفاق و دستاورد‌های آن در محافل دانشگاهی

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تبیین علمی گفتمان وفاق ملی تأکید کرد و افزود: این گفتمان و دستاورد‌های آن باید در محافل دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عارف ادامه داد: دولت چهاردهم با استفاده از گفتمان وفاق ملی به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات و ناترازی‌های کشور بوده و اقدامات پایه‌ای، اصولی و ظرفیت‌سازی مهمی در امور زیربنایی، راهبردی و انرژی انجام داده است که یکی از نشانه‌های آن، بازسازی سریع خسارت‌های واردشده به بخش‌های زیربنایی کشور در جنگ تحمیلی اخیر است.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان خواستار آسیب‌شناسی عملکرد رسانه‌ای دولت شد و گفت: حوزه رسانه دولت تلاش‌های زیادی داشته، اما باید با رفع موانع موجود و داشتن راهبرد‌ها وبرنامه‌های دقیق این دستاورد‌های دولت را به روشنی برای مردم تبیین کند.

وی همچنین تأکید کرد: مسئولان دولتی نباید برخلاف راهبرد دولت سخن بگویند، در رسانه‌ها با یکدیگر دعوا کنند یا آمار متناقض ارائه دهند؛ به‌گونه‌ای که مردم احساس کنند میان مسئولان دولت اختلاف وجود دارد.

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، دولت چهاردهم
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