باشگاه خبرنگاران جوان - مخرب‌ترین شکست‌های اطلاعاتی اغلب تنها پس از آن درک می‌شوند که یک عملیات فروبپاشد، یک شبکه ناپدید شود یا سال‌ها اعتماد و اطمینان آشکار شود که در واقع به دارایی دشمن تبدیل شده بوده است. رخنه اطلاعاتی برای مقاومت صرفاً به معنای از دست رفتن یک عامل یا یک عملیات نیست؛ خطر اصلی زمانی آغاز می‌شود که نفوذ، اعتماد درون سازمان را فرسوده کند و فرماندهان و نیروها را نسبت به یکدیگر بدبین سازد.

جنگی که پس از عملیات آغاز می‌شود

به نوشته وبگاه تحلیلی کرادل، یکی از مخرب‌ترین شکست‌های اطلاعاتی الزاماً با کشته‌شدن یک فرمانده یا نابودی یک عملیات آشکار نمی‌شود. گاهی اثر واقعی زمانی نمایان می‌شود که یک شبکه ناپدید شده، یک عملیات شکست خورده و اعضای یک سازمان دیگر نمی‌دانند کدام بخش از زنجیره به دشمن نفوذ کرده است.

مسئله اصلی در اینجا فقط انتقال نام، مکان یا مختصات نیست. یک عامل نفوذی می‌تواند پیش از اجرای عملیات هشدار بدهد، هدف را تغییر دهد یا حتی اجازه دهد عملیات تا نقطه‌ای پیش برود که به تله تبدیل شود. پیامد چنین رخنه‌ای فراتر از تلفات است؛ فلج سازمانی، اتهام‌زنی متقابل و ترسی که ممکن است سال‌ها در میان کادرها باقی بماند.

به همین دلیل، آنچه یک جنبش مقاومت نمی‌تواند درباره نفوذهای خود منتشر کند، به بخشی از «جعبه سیاه» آن تبدیل می‌شود؛ پرونده‌هایی که گاه برای حفظ شبکه‌های باقی‌مانده، روش‌های عملیاتی و حتی جلوگیری از آشکار شدن نحوه کشف رخنه‌ها پنهان می‌مانند.

اسرائیل؛ از جذب سنتی تا شکار آسیب‌پذیری‌ها

روش جذب نیرو توسط سازمان‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز تغییر کرده است. دیگر مأمور اطلاعاتی لزوماً برای نزدیک شدن به هدف به ملاقات‌های مکرر نیاز ندارد. مشکلات مالی، سوابق پزشکی، روابط شخصی، تاریخچه سفر و ارتباطات فرد می‌تواند از فاصله دور بررسی شود.

در غزه، اسرائیل تلاش کرده است با جلب همکاری برخی خانواده‌های فلسطینی، از آنها به‌عنوان نیروهای مسلح محلی در برابر حماس استفاده کند؛ تلاشی که با وعده پول، سلاح، حفاظت و امکان ماندن در محل زندگی همراه بوده است.

در ایران نیز مسیر دیگری برای ایجاد دسترسی مطرح شده است. در ژوئن ۲۰۲۵، حسابی با عنوان «موساد فارسی» خدمات پزشکی از راه دور را برای ایرانیان تبلیغ کرد. اهمیت چنین اقدامی، حتی مستقل از اینکه حساب رسماً متعلق به موساد بوده باشد، در فرصتی است که یک ارتباط پزشکی می‌تواند برای جمع‌آوری نام، مکان، روابط خانوادگی، سوابق پزشکی و آسیب‌پذیری‌های شخصی ایجاد کند.

رخنه‌ای که با دستگیری جاسوس تمام نمی‌شود

مشکل اصلی پس از شناسایی عامل نیز لزوماً پایان نمی‌یابد. یک منبع امنیتی لبنانی تأکید می‌کند که فردی که در خارج از کشور جذب شده باشد، بسیار دشوارتر شناسایی می‌شود و به همین دلیل مقاومت برای سفر کادرها محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

در یک نمونه فلسطینی نیز پس از ربوده شدن یک کادر در یک کشور آسیایی، مقرراتی وضع شد که حتی افراد مستعفی را تا سه سال از سفر منع می‌کرد. هدف، ایجاد فرصت برای تغییر ترتیبات مرتبط و جلوگیری از بهره‌برداری احتمالی دشمن از فردی بود که ممکن است جذب شده باشد.

این مسئله نشان می‌دهد که نفوذ اطلاعاتی صرفاً مسئله امنیت فردی نیست؛ یک رخنه می‌تواند سازمان را وادار کند شبکه ارتباطی، مسیرهای سفر، شیوه‌های تماس و حتی روابط داخلی خود را بازتعریف کند.

در لبنان، کشف شبکه‌های اسرائیلی و در ایران، بازداشت‌هایی پس از جنگ ژوئن ۲۰۲۵، از الگوی نفوذی حکایت دارد که تنها مقام‌های بلندپایه را هدف نمی‌گیرد و می‌تواند در حوزه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، لجستیک و فعالیت‌های غیرنظامی نیز گسترش یابد.

ضربه اصلی؛ فروپاشی اعتماد

شاید مهم‌ترین پیامد نفوذ، اطلاعاتی نباشد که عامل به دشمن منتقل می‌کند؛ بلکه بی‌اعتمادی‌ای باشد که پس از افشای نفوذ درون سازمان باقی می‌ماند.

در نمونه‌ای از کرانه باختری، منبع امنیتی بازنشسته می‌گوید اسرائیل بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ اجازه داد یک ساختار مسلح گسترش پیدا کند، جلسات آن را در خارج از کشور زیر نظر گرفت و پس از آشکار شدن زنجیره‌های تأمین مالی و انتقال سلاح، عملیات بازداشت را آغاز کرد.

منطق چنین رویکردی روشن است؛ به جای وارد کردن یک ضربه فوری، اجازه داده می‌شود شبکه بزرگ‌تر شود تا دامنه بیشتری از افراد و ارتباطات در معرض شناسایی قرار گیرند؛ به تعبیر همان منبع: «یک گوجه‌فرنگی فاسد می‌تواند بسیاری دیگر را نیز فاسد کند.»

و اثر چنین ضربه‌ای می‌تواند سال‌ها باقی بماند؛ زیرا پس از رخنه، سازمان دیگر فقط با یک دشمن خارجی مواجه نیست، بلکه با پرسشی داخلی روبه‌روست؛ چه کسی را می‌توان هنوز باور کرد؟

در نهایت، نفوذ اطلاعاتی زمانی به مؤثرترین سلاح تبدیل می‌شود که اعتماد را هدف بگیرد. یک عامل ممکن است دستگیر شود، یک شبکه متلاشی شود و حتی یک عملیات شکست بخورد؛ اما اگر شک و سوءظن در سازمان باقی بماند، اثر رخنه بسیار فراتر از همان عملیات خواهد رفت. به همین دلیل، در جنگ اطلاعاتی، گاهی یک ضربه دقیق می‌تواند ارزش هزار ضربه عادی را داشته باشد.

منبع: قدس آنلاین