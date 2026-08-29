باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت بهداشت غزه روز شنبه اعلام کرد که با شهادت ۹ فلسطینی دیگر در ۴۸ ساعت گذشته، تعداد شهدای جنگ نسلکشی اسرائیل در نوار غزه به ۷۳٬۴۴۹ نفر افزایش یافته است.
در گزارش آماری روزانه خود، این وزارتخانه اعلام کرد که بیمارستانها اجساد ۹ نفر و همچنین پیکر یک فلسطینی دیگر را که پیدا شده بود، دریافت کردهاند، در حالی که ۱۸ نفر نیز در همین دوره زخمی شدهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد که تعدادی از شهدا همچنان زیر آوار و در جادهها باقی ماندهاند و تیمهای آمبولانس و دفاع غیرنظامی نمیتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند.
این وزارتخانه جزئیاتی در مورد شرایطی که فلسطینیان در آن شهید یا زخمی شدهاند، ارائه نکرد، در حالی که ارتش اسرائیل به نقض توافق آتشبس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شده است، ادامه میدهد.
وزارت بهداشت اعلام کرد که تلفات ناشی از نقضهای اسرائیل از زمان اجرای آتشبس به ۱٬۳۱۳ شهید و ۴٬۳۶۱ زخمی افزایش یافته است.
وزارت بهداشت افزود که مجموع تلفات جنگ نسلکشی اسرائیل در غزه از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳٬۴۴۹ شهید و ۱۷۴٬۴۷۲ زخمی رسیده است.
اسرائیل همراه با تلفات، که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند، حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای غیرنظامی نوار غزه را نیز نابود کرده است، در حالی که سازمان ملل هزینه بازسازی را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
منبع: آناتولی