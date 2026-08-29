مراسم عملیات حفاری و ساخت تونل مکانیزه و فاز یک خط ۴ مترو به طول ۱۷ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد حسن اسدی شهردار شیراز در آئین آغاز عملیات حفاری مکانیزه (TBM) و ساخت تونل خط ۴ مترو شیراز از مدل جدید سرمایهگذاری در پروژههای حملونقل ریلی به عنوان کلید سرعت بخشیدن به اجرای خط چهار مترو یاد کرد و اظهار داشت: سرعت اجرای خط ۴ مترو و فعال شدن ایستگاهها در مدت کوتاهی که شاهد هستیم، نتیجه مستقیم مدل سرمایهگذاری کنسرسیومی است که برای اولین بار در شیراز اجرا شده است. در این مدل، شهرداری به عنوان کارفرما، بانک شهر به عنوان تأمینکننده مالی و شرکت چیلکو به عنوان پیمانکار حضور دارند که منجر به کاهش چشمگیر زمان عملیات شده است.
اسدی با اشاره به عملیات حفاری مکانیزه و تجهیزات مدرن بهکار گرفته شده، این رویکرد را عاملی برای عبور از چالشهای پیشین در حوزه مترو دانست.
شهردار شیراز در ادامه افزود: در جریان هفته دولت، ۴۰ پروژه عمرانی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به مردم شیراز تقدیم میشود.
او تأکید کرد: این پروژهها شامل زیرساختهای حیاتی از جمله تصفیهخانههای فاضلاب، توسعه فضای سبز مانند باغ سه گوش، پارک ۴هزار هکتاری، پروژه شهر آبی و افتتاح کتابخانههای مدرن است.
او با اشاره به جایگاه ممتاز شهرداری شیراز در سال گذشته و امسال، از این نهاد به عنوان یکی از نمونههای موفق مدیریتی در سطح کشور یاد کرد.
شهردار شیراز هدف بزرگ شهر را دستیابی به جایگاه یکی از ۱۰۰ شهر برتر جهان در بازه زمانی ۱۰ ساله دانست و تأکید کرد: شیراز به عنوان قطب پزشکی و گردشگری کشور، نیازمند زیرساختهای حملونقل ریلی بسیار قوی است. توسعه خطوط مترو، بهویژه اتصال ایستگاههای تبادلی در خط چهار، نقشی کلیدی در تحقق این هدف دارد.
اسدی همچنین با اشاره به چالشهای اقتصادی و انرژی که در سطح کشور مطرح است، خواستار همکاری تمامی بخشها برای مدیریت بحرانها و تمرکز بر برنامههای توسعهای شد.
پیشبینی جابهجایی روزانه ۳۰۰ هزار مسافر با تکمیل خطوط متروی شیراز
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نقش راهبردی خطوط مترو در کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر، از پیشبینی افزایش ظرفیت جابهجایی روزانه مسافر به بیش از ۳۰۰ هزار نفر با بهرهبرداری کامل از خطوط ریلی طی دو سال آینده خبر داد و بر ضرورت حذف واسطهگری و انحصار در تأمین ناوگان حملونقل عمومی تأکید کرد.
رضا محمدیان اظهار کرد: با اتصال خطوط یک و ۴ و امتداد خط یک در قالب خط ۳، بیش از ۹۰ درصد طول شهر شیراز تحت پوشش شبکه ریلی قرار میگیرد. اجرای این فاز بهویژه در محدوده چهارراه گمرک، دسترسی عمومی به بافت تاریخی و مناطق پرتردد مرکزی شهر را تسهیل میکند.
او افزود: در حال حاضر خط یک متروی شیراز روزانه حدود ۱۰۰ هزار مسافر و فاز یک خط دو حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مسافر را جابهجا میکنند. با تکمیل کامل خطوط چهارگانه در دو سال آینده، جابهجایی روزانه مسافر در این شبکه به بالای ۳۰۰ هزار نفر خواهد رسید که یک رکورد طلایی در مهار ترافیک شهری است.
محمدیان همچنین به ابتکار مهندسی در اجرای ایستگاه چهارراه گمرک اشاره کرد و گفت: با اصلاحات فنی و طراحی مهندسان سازمان قطار شهری، بدون نیاز به تخریب گسترده معابر و تاسیسات شهری، ایستگاه در زیر سطح اجرا شد که این تصمیم فنی علاوه بر کاهش معضلات ترافیکی، از تحمیل صدها میلیارد تومان هزینه تملک و تعریض به شهرداری جلوگیری کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم استفاده از فرصتها در شرایط ویژه کشور و اصلاح ساختارهای رانتی تصریح کرد: همانطور که با تدابیر اتخاذشده در حوزه گمرک و ارزیابی در مقصد، بخشی از موانع بوروکراتیک و رانتها برچیده شد، در حوزه مدیریت شهری نیز باید دست شهرداریها برای تأمین مستقیم ناوگان حملونقل عمومی و ماشینآلات سنگین باز باشد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: تأمین اتوبوس و ماشینآلات نباید با هزینههای مضاعف و از مسیر شرکتهای واسطهای و شبهدولتی انجام شود؛ چراکه هزینه این انحصار و عدم رقابت مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود. آزادسازی نظاممند واردات و ایجاد رقابت واقعی، ضمن ارتقای کیفیت ناوگان، از اتلاف عظیم سوخت و منابع کشور جلوگیری خواهد کرد.
محمدیان در پایان با هشدار نسبت به آفت نمایشگرایی و بازیهای سیاسی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: مسائل کشور با کار میدانی و تخصص حل میشود، نه با حاشیهسازی و گفتاردرمانی. شیراز جایگاه رفیعی در تاریخ و فرهنگ کشور دارد و وظیفه همه مدیران و تصمیمگیران است که با تلاش شبانهروزی و جبران عقبماندگیها، شأن و اعتبار این کلانشهر را ارتقا دهند.
توسعه شبکه حملونقل ریلی شیراز با جدیت دنبال میشود
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز نیز با تشریح آخرین وضعیت پروژههای مترو این کلانشهر گفت: توسعه شبکه حملونقل ریلی شیراز با جدیت دنبال میشود و تلاش داریم با تأمین مالی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، پروژههای خطوط مختلف را طبق برنامه زمانبندی به سرانجام برسانیم.
علی کلانتری با اشاره به وضعیت خط یک مترو شیراز گفت: خط یک که از سال ۱۳۹۳ وارد مرحله بهرهبرداری شده و در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تکمیل شد، اکنون بهطور میانگین روزانه حدود ۱۲۰ هزار مسافر را جابهجا میکند؛ به این معنا که روزانه جمعیتی معادل شهر صدرا با شبکه مترو در شهر شیراز جابهجا میشوند.
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز ادامه داد: خدمات این خط بهصورت ایمن، پاک و با شرایط مناسب امنیتی به شهروندان ارائه میشود، اما هنوز برخی بستههای کاری آن از جمله دپوی مرکزی خط یک تکمیل نشده است.
او با بیان اینکه دپوی مرکزی خط یک در زمینی به مساحت حدود ۳۰ هکتار در حال اجراست، گفت: برای این پروژه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه پیشبینی شده و امیدواریم با جمعبندی و زمانبندی مناسب، این بخش نیز به شبکه مترو اضافه شود.
کلانتری همچنین از اجرای قراردادهای جدید برای تکمیل تجهیزات و نگهداری خط یک خبر داد و افزود: در حوزه نگهداری تجهیزات، قراردادی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان با برخی صنایع و تأمینکنندگان داخلی کشور در دستور کار قرار دارد. همچنین برای مناسبسازی و تأمین نیازهای جدید خط یک، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان منابع فعال در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز درباره آخرین وضعیت خط ۲ مترو نیز گفت: عملیات روسازی مسیر خط ۲ آغاز شده و تاکنون روسازی تا ایستگاه اطلسی به پایان رسیده است. همچنین تستهای ایستگاه اطلسی انجام شده و پس از آن، تستهای ایستگاه سعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کلانتری افزود: هدفگذاری ما این است که عملیات تکمیل خط ۲ را ظرف ۱۷ تا ۱۸ ماه آینده به سرانجام برسانیم. برای این منظور حدود ۱۰ میلیون یورو پرونده فعال و یک قرارداد ۹۰ میلیون یورویی در حوزه تأسیسات در دستور کار داریم که با اخذ مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر، روند واگذاری و اجرای پروژه دنبال خواهد شد.
او درباره خط ۳ مترو شیراز نیز اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد عملیات مکانیزه حفاری از محدوده گلستان به سمت پل معالیآباد انجام شده است.
رئیس سازمان حملونقل ریلی کلانتری با اشاره به رکوردشکنی عملیات حفاری در خط ۳ گفت: در این پروژه بهصورت متوسط حدود ۳۲۰ متر حفاری در ماه انجام میشود و در ماه گذشته نیز رکورد پروژه شکسته شد که اتفاق بسیار خوبی برای خط ۳ محسوب میشود.
او اضافه کرد: در خط ۳ حدود ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد فعال وجود دارد و پس از اتمام فاز فعلی، حدود ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد دیگر برای تأمین تجهیزات پروژه پیشبینی شده است.
خط ۴؛ یکی از پیچیدهترین پروژههای مهندسی کشور
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز درباره خط ۴ مترو نیز گفت: حدود دو ماه گذشته بازدیدی با حضور نماینده ولیفقیه در استان، مسئولان استانی و مدیریت شهری از این پروژه انجام شد و شهردار شیراز هدفگذاری کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۶، فاز نخست پروژه از کارگاه زند تا مجموعه حرم مطهر به بهرهبرداری برسد.
کلانتری تأکید کرد: برای تحقق این هدف، تأمین مالی پروژه در حال انجام است و از شهردار و مجموعه مالی شهرداری که در این زمینه همکاری میکنند، قدردانی میکنم.
او، خط ۴ مترو شیراز را یکی از پرریسکترین پروژههای مهندسی کشور دانست و افزود: این پروژه از نظر شرایط زمین و مکانیک خاک، با پیچیدگیهای خاصی مواجه است. در بخشی از مسیر، تونل در عمق حدود هشت متر از سطح خیابان عبور میکند و از زیر بافت قدیمی و فرسودهای میگذرد که در سالهای گذشته تخریب و مجدداً ساختوساز شده است.
کلانتری ادامه داد: ابعاد عملیات حفاری و اجرای تونل در این بخش بسیار گسترده است و همین موضوع، اجرای خط ۴ را به یکی از پروژههای پیچیده و پرریسک کشور تبدیل کرده است.
او خاطرنشان کرد: تکمیل این خط علاوه بر ایجاد دسترسی مناسب به مجموعه حرم مطهر و توسعه بسته زیارتی، میتواند در دسترسی به بافت تاریخی شیراز و احیای این محدوده نیز نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به آغاز عملیات اجرایی جدید در خط ۴ گفت: قراردادهای این پروژه در سال گذشته ابلاغ شد و عملیات اجرایی با تحویل کارگاهها از مهرماه سال گذشته آغاز شد و منتظر نهایی شدن قراردادها نماندیم.
کلانتری افزود: در هر ایستگاهی که کارگاه را تحویل دادهایم، فرآیند اجرایی همان ایستگاه آغاز شده است. اکنون عملیات اجرایی در ایستگاه بیچهار در حال انجام است و امیدواریم طی روزهای آینده عملیات نخستین دستگاه حفاری نیز آغاز شود.
او گفت: هدفگذاری ما این است که در پایان فروردین سال ۱۴۰۷، عملیات این بخش از پروژه تکمیل شود.
کلانتری با اشاره به روش اجرای حفاری در این بخش اظهار کرد: دستگاهی که وارد زمین میشود، از مکانیزم شفت استفاده میکند. برای ورود دستگاه، حدود ۷۰ متر آمادهسازی انجام شده و پس از ورود دستگاه به زمین، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
او اضافه کرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ روز برای عملیات شمعگذاری و فعالیتهای پشتیبانی در نظر گرفته شده و از آن نقطه تا ایستگاه بیچهار نیز حدود ۲۵۰ متر عملیات پیشبینی شده است. از ایستگاه بیچهار نیز هدفگذاری حفاری ۳۰۰ متری در برنامه قرار دارد.
اشتغال مستقیم ۴ هزار نفر در پروژههای مترو شیراز
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به ظرفیت اشتغال ایجادشده در پروژههای مترو گفت: در مجموع خطوط مترو شیراز و سازمان حملونقل ریلی، نزدیک به ۴ هزار نفر بهصورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند.
کلانتری افزود: این ۴ هزار نفر در ۱۷ رشته و گرایش دانشگاهی فعالیت میکنند و مجموعهای از نیروهای مهندسی، کارگری و تخصصهای مختلف در اجرای پروژههای مترو مشارکت دارند.
او همچنین به نقش مشاوران در اجرای پروژههای مترو اشاره کرد و گفت: در شیراز ۳ مجموعه مشاور اصلی در پروژههای مترو فعالیت میکنند که مجموعه مهندسی مشاور پژوهش بهعنوان مشاور ارشد و هماهنگکننده، مجموعه مشاور دیگر در پروژههای مختلف و همچنین شرکت فعال در حوزه تجهیزات، پروژهها را پشتیبانی میکنند.
کلانتری تأکید کرد: هدف ما صرفاً اجرای یک پروژه عمرانی نیست، بلکه تلاش میکنیم زیرساخت و آینده حملونقل ریلی شیراز را بهگونهای رقم بزنیم که شهروندان و آیندگان از نتایج آن بهرهمند شوند.