باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ همچنان در جریان است و آمریکا اخیرا اطلاعاتی درباره نشست‌های تازه برگزارشده در پایتخت روسیه را در اختیار اوکراین قرار داده است.

زلنسکی در یک پیام ویدیویی گفت اطلاعاتی که کی‌یف دریافت کرده، مربوط به نشست‌هایی است که «چند روز پیش» در مسکو برگزار شده‌اند. او با اشاره به اینکه این نشست‌ها یک «سلسله» دیدار را شامل می‌شده، گفت اوکراین پیش و پس از این نشست‌ها با آمریکا در ارتباط بوده است.

با این حال، رئیس جمهور اوکراین مشخص نکرد چه کسانی در این نشست‌ها در مسکو حضور داشته‌اند.

اظهارات زلنسکی در حالی بیان می‌شود که چهارشنبه هفته گذشته کرملین گزارش‌ها درباره سفر جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به مسکو را تأیید کرد. این نخستین سفر رئیس سیا به روسیه از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و کرملین اعلام کرد که شامل تماس‌هایی میان سرویس‌های امنیتی دو کشور بوده است. مسکو تماس‌هایی از این دست را «پدیده‌ای مثبت» توصیف کرد.

سفر رتکلیف به روسیه در واشنگتن و اروپا گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای به راه انداخت؛ زیرا این نخستین سفر رسمی یک رئیس سیا به پایتخت روسیه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به شمار می‌رود. این سفر در شرایطی انجام شده که روسیه و اوکراین مجموعه‌ای از حملات پهپادی و موشکی فزاینده را در مناطقی دورتر از خطوط مقدم جنگ علیه یکدیگر انجام داده‌اند.

روسیه همچنین در هفته‌های اخیر به طور جدی‌تری به کشور‌هایی که از اوکراین حمایت نظامی می‌کنند، هشدار داده است؛ موضوعی که نگرانی اروپایی‌ها از احتمال جنگ ترکیبی یا حتی اقدام نظامی محدود علیه کشور‌های شرق اروپا را افزایش داده است.

منبع: آناتولی