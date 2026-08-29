تیم فوتبال لیورپول در هفته دوم لیگ برتر انگلیس در خانه اش مقابل ناتینگهام فارست متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در ادامه مسابقات هفته دوم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان ناتینگهام فارست بود.

دن اندویت در دقیقه ۲۴ برای ناتینگهام گلزنی کرد تا ورزشگاه در سکوت فرو برود.

در دقیقه ۳۲ فلوریان ویرتز دروازه ناتینگهام را باز کرد، اما این گل مردود اعلام شد.

نیمه اول با برتری یک گله ناتینگهام فارست به پایان رسید و با آغاز نیمه دوم فشار لیورپول بیشتر شد تا اینکه در دقیقه ۶۰ الکساندر ایساک گل تساوی بخش را به ثمر رساند، اما ۱۰ دقیقه بعد مورگان گیبس از روی نقطه پنالتی دروازه لیورپول را باز کرد تا ناتینگهام به گل دومش برسد.

لیورپولی ها که نمی خواستند که در اولین بازی خانگی شان بازنده باشند با تمام توان روی دروازه ناتینگهام فارست حمله کردند و بالاخره در دقیقه ۸۲ ویکتور مونیوز با شوتی سنگین و تماشایی گل دوم تیمش را زد.

درنهایت این دیدار با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید تا لیورپول در دومین بازی فصل هم پیروز نشود.