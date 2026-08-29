باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع روسیه امروز (شنبه) اعلام کرد نیرو‌های این کشور روستای «خراپیوشچینا» در منطقه سومی اوکراین و همچنین روستا‌های «نووآندری‌یفکا» و «روبیژنه» در منطقه دونتسک را به تصرف خود درآورده‌اند.

استان سومی در شمال‌شرق اوکراین و درست در امتداد مرز روسیه قرار دارد و با استان‌های روسیه، از جمله کورسک و بلگورود هم‌مرز است. دونتسک نیز در شرق اوکراین و در منطقه دونباس قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین کانون‌های جنگ است. روسیه بخش بزرگی از این استان را در اختیار دارد، اما هنوز تمام آن را تصرف نکرده است.

وزارت دفاع روسیه در کانال تلگرامی خود همچنین اعلام کرد که نیرو‌های آن یک مرکز لجستیکی در منطقه کی‌یف را هدف قرار داده‌اند؛ مرکزی که به گفته مسکو، قطعات مربوط به موشک‌های بالستیک اوکراین در آن نگهداری می‌شده است.

شایان ذکر است که روسیه در حال حاضر حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را در اختیار دارد و بخش عمده این مناطق در شرق و جنوب اوکراین قرار دارند.

منبع: رویترز