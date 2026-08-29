تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مغلوب میزبان و تیم هفتم جهان شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ امروز (شنبه هفتم شهریور) با دو دیدار در تیانجین پیگیری شد.

تیم ملی والیبال زنان ایران از ساعت ۱۵:۵۰ دقیقه به مصاف چین میزبان مسابقات رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد، اما ملی‌پوشان کشورمان والیبال تماشاگر پسندی را مقابل هزاران تماشاگر چینی حاضر در سالن به ویژه در ست‌های اول و سوم این مسابقه به نمایش گذاشتند.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۹ مغلوب حریف قدرتمند خود شدند تا فردا در آخرین دیدار برای کسب مقام سومی به مصاف ژاپن بروند.

آیدا ولی نژاد، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، شبنم علیخانی و نگار هاشمی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در دیدار با چین بودند.

فاطمه منظوری، غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت بودند که با تشخیص مدیرفنی به میدان رفتند.

داورانی از هنگ کنگ و تایلند قضاوت دیدار ایران و چین را برعهده داشتند.

تیم ملی والیبال زنان چین سه مدال قهرمانی المپیک ۱۹۸۴، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ در پرونده افتخارات خود دارد. این تیم همچنین سابقه حضور در ۱۶ دوره قهرمانی جهان دارد که در سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ به مقام قهرمانی دست یافته است. تیم چین در حال حاضر در رتبه هفتم رده بندی فدراسیون جهانی قرار دارد.  

در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا، تیم ملی تایلند با شکست ژاپن به فینال این رقابت‌ها راه یافت.

سامورایی‌ها در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰ مغلوب حریف شد تا به دیدار رده بندی راه یابند.

قهرمان این رقابت‌ها سهیمه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به دست می آورد و سه تیم برتر نیز سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ دریافت خواهند کرد.

دیدارهای رده‌بندی و فینال این دوره از مسابقات فردا (یکشنبه هشتم شهریور) برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه به مصاف ژاپن می‌رود، تیمی که در رتبه ششم جهان قرار دارد. دیدار فینال نیز از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه شروع خواهد شد و تایلند و چین برای کسب تنها سهمیه المپیک به مصاف یکدیگر می‌روند.

گفتنی است پروژه توسعه والیبال زنان ایران از سال ۱۴۰۳ با آرمان حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا در سال ۲۰۲۶ و جذب لی دو هی مربی کره جنوبی ازسوی سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال آغاز شد و با سرمایه گذاری هدفمند در این بخش، رشد ارتقا رنگینک در تیم ملی کشورمان در رده بندی جهانی افزایش یافت.

تیم ملی والیبال زنان پس از کسب چند مدال و چند مقام رسمی از رده هشتادم جهان به رده چهلم رسید. عدم کسب نتیجه دلخواه در بازی‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا موجب شد تا تقوی با چند تغییر در کادر فنی و برنامه ریزی، تیم ملی زنان ایران را با تمام قدرت به بازی‌های قهرمانی آسیا اعزام کند تا زنان والیبال کشورمان با درخشش در این رقابت ها، برای نخستین مرتبه در نیمه نهایی قهرمانی زنان آسیا حضور پیدا کنند و آرمان تعیین شده فدراسیون والیبال را محقق کنند.

برچسب ها: تیم ملی والیبال زنان ایران ، والیبال ، والیبال زنان ، چین
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