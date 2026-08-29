باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های آلمانی روز شنبه گزارش دادند که هکر‌هایی که به شبکه فناوری اطلاعات دولتی برلین نفوذ کرده‌اند، درخواست باج کرده‌اند و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت، نزدیک به ۶ ترابایت از داده‌ها را منتشر خواهند کرد.

به گزارش مجله هفتگی اشپیگل، گروه باج‌افزار Rhysida در یک پست دارک وب مسئولیت این کار را بر عهده گرفته و ۳۰ بیت‌کوین - تقریباً ۲ میلیون یورو (۲.۳ میلیون دلار) - درخواست کرده است.

این گروه هشدار داد که در صورت عدم پرداخت باج، داده‌های سرقت شده را منتشر خواهد کرد و شمارش معکوسی را تنظیم کرد که به برلین یک هفته فرصت می‌دهد تا به این خواسته برسد.

به گزارش خبرگزاری RBB، شهرداری برلین روز جمعه جلسه‌ای اضطراری برای بررسی این حادثه برگزار کرد. کای وگنر، شهردار برلین پس از این جلسه گفت: « برلین قربانی یک جنایت جدی شده است.» او افزود: «برلین اجازه نخواهد داد که مورد باج‌گیری قرار گیرد.»

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، این گروه باج‌افزار ادعا می‌کند که اطلاعاتی از جمله سوابق نزدیک به ۸۰،۰۰۰ پرونده جریمه اداری، بیش از ۴۶،۵۰۰ قرارداد، اطلاعات مربوط به تأسیسات زیرساخت‌های حیاتی، اسناد قضایی، برنامه‌های اضطراری، رمز‌های عبور و نزدیک به ۶۰۰۰ فایل حاوی اطلاعات ورود به سیستم را به دست آورده است.

مقامات تشخیص دادند که هکر‌ها زودتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، وارد شبکه شده‌اند و «حداقل از ۷ آگوست» اطلاعات از این شبکه خارج شده است.

این نشت اطلاعات ابتدا در ۱۴ آگوست شناسایی شد و به عنوان یک اقدام احتیاطی، چندین وزارتخانه در اواسط آگوست به طور موقت از شبکه جدا شدند تا مقامات برای مهار این نقض امنیتی تلاش کنند.

سیستم آسیب‌دیده، که با نام BeLa شناخته می‌شود، یک شبکه فیبر نوری پرسرعت است که صد‌ها دفتر را در سراسر شهر برلین به هم متصل می‌کند. این شبکه توسط ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات دولتی ITDZ Berlin اداره می‌شود.

منبع: آناتولی