باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با خبرگزاری کیودو درباره استفاده ارتش آمریکا از پایگاه هوایی در ژاپن برای تجاوز به ایران اظهار داشت: «مردم صلحطلب ژاپن باید از دولت خود دربارهٔ جنایتهای آمریکا توضیح بخواهند.»
وی با اشاره به استقرار جنگندههای اف-۱۶ آمریکا در پایگاه هوایی «میساوا» در شمال ژاپن، خاطرنشان کرد که استفاده از این جنگندهها برای حمله به ایران، نشان میدهد که ایالات متحده از پایگاههای نظامی خود برای اجرای سیاستهای تجاوزکارانه استفاده میکند و این پایگاهها نقشی در دفاع از کشور میزبان ندارند.
گفتنی است پیش از این، نشریه «دیفنس ژورنال» انگلیس گزارش داده بود که جنگندههای اف-۱۶ مستقر در پایگاه آمریکایی «میساوا» در استان آئوموری ژاپن، در عملیاتهای نظامی علیه ایران مشارکت داشته و در ماههای مارس و آوریل به منطقه خاورمیانه منتقل شدهاند.
منبع: ایسنا