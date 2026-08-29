در مراسم «روایت رحمت» از تعدادی از چهره‌های شاخص فرهنگ، هنر و رسانه که در زمینه معرفی، بازخوانی و ترویج سیره و معارف پیامبر اعظم (ص) فعالیت‌های اثرگذاری داشته‌اند، تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین «روایت رحمت» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، معاونین وزارت ارشاد، هنرمندان و اصحاب رسانه در تالار وحدت برگزار شد.

 

در این مراسم، از تعدادی از چهره‌های شاخص فرهنگ، هنر و رسانه که در زمینه معرفی، بازخوانی و ترویج سیره و معارف پیامبر اعظم (ص) فعالیت‌های اثرگذاری داشته‌اند، تجلیل شد. همچنین ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، «سوئیت سمفونی جان جهان‌ها» را با آهنگسازی میلاد آقایی اجرا شد.

 

 

در مراسم «روایت رحمت» از آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی تبریزی، مفسر برجسته قرآن؛ غلامحسین زرگری‌نژاد، تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد دانشگاه؛ مجید مجیدی، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و هنرپیشه؛ عبدالصمد حاج‌صمدی، خوشنویس و احیاگر خط نسخ ایران؛ میثاق امیرفجر، داستان‌نویس و مترجم؛ محمدباقر آقامیری، نگارگر معاصر ایران و مرحوم حاج‌قربان سلیمانی‌بخشی، خواننده برجسته موسیقی تجلیل به عمل آمد.

برچسب ها: پیامبر اسلام (ص) ، هنرمندان
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