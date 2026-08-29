شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق در بندر دیر استان بوشهر ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های گرم تابستانی اهالی بندر دیر استان بوشهر به طور مداوم با قطعی برق مواجه هستند، بطوریکه علاوه بر قطعی، آب آنها قطع می‌شود و این موضوع مشکلات اهالی این منطقه را با چالش‌هایی همراه کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما ساکن بندر دیر استان بوشهر هستیم. الان برق قطع شده و آب هم که همیشه قطع هست. هفته گذشته همسایه ما به دلیل گرمای هوا و قطعی برق سکته کرده و جان خود را از دست داد. خانواده بی پدر شدند این واقعا ظلم هست الان بچه طبقه پایین دوسالش هست از اول قطع برق تا زمان وصل شدن آن گریه می‌کند، لطفا پیگیری کنید.

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