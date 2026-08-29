وزیر امور خارجه از وحدت جهان اسلام گفت و بیان کرد: ما این وحدت را در هر شرایطی و با هر مسائلی که هست، دنبال خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در مراسم «روایت رحمت» با بیان اینکه پیامبر ما مظهر وحدت است، گفت: وحدت در بین کشور‌های اسلامی، از بدو پیروزی انقلاب تا الان، سرلوحه شعار‌های ما بوده و متأثر از آموزه‌های امام و رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده است.

عراقچی با اشاره به اینکه در درس‌های رهبری شهید ما، وحدت جهان اسلام، سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: ما این وحدت را در هر شرایطی و با هر مسائلی که هست، دنبال خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: عربستان و مصر کشور‌های بزرگ جهان اسلام هستند، همان‌طور که ترکیه، پاکستان و دیگران هستند. تک‌تک کشور‌های اسلامی، خانواده بزرگ جهان اسلام را تشکیل می‌دهند و نگاه ما این است که وقتی از وحدت صحبت می‌کنیم، به این معنی نیست که همه یک شکل، یک رنگ و یک مسیر هستیم. حتماً اختلافات وجود دارد، کمااینکه اختلافات جدی با همه کشور‌های اسلامی داریم، ولی همه اینها را باید فدای یک هدف بزرگ‌تر کرد؛ برای اینکه جهان اسلام قدر خودش را بداند و در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و ستمگری‌های قدرت‌های بزرگ بتواند ایستادگی کند. این درسی است که مردم ایران در این جنگ‌های اخیر به‌خصوص در این جنگ ۴۰ روزه، به جهان اسلام دادند.