مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: بیش از ۸۰ درصد تجارت کشور به دریای جنوب وابسته است و با ایجاد محدودیت در تردد کشتی‌ها، مسیرهای تجاری با چالش جدی مواجه شد؛ با این حال، با همکاری ارکان دولت، مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا به کشور فعال شد.

سیدعلی امامی مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت درباره حوزه مأموریتی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت متولی حوزه تجارت کشور، اعم از واردات و صادرات، است و در فرآیندهای تجاری، وظیفه اصلی سازمان تسهیلگری و آسان‌سازی امور و در صورت امکان، توسعه و تقویت بازارهاست.

وی افزود: تجارت مجموعه‌ای از حلقه‌هاست که در نهایت یک زنجیره را تشکیل می‌دهد و بخشی از این حلقه‌ها در حوزه کاری دفتر آماد و پشتیبانی تجاری قرار دارد؛ از جمله حمل‌ونقل و لجستیک کالا، الزامات مرتبط با استاندارد، بهداشت انسانی، حیوانی و گیاهی و استانداردهای فنی و همچنین زیرساخت‌های تجاری که برای تقویت و توسعه تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد.

امامی با اشاره به شرایط تجارت خارجی کشور در پایان سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵ گفت: در این دوره کشور با یک جنگ تحمیلی و ناعادلانه مواجه شد که علاوه بر حوزه نظامی، در حوزه اقتصادی نیز آثار خود را نشان داد و با ایجاد محاصره و محدودیت در تردد کشتی‌ها از دریای جنوب، تجارت کشور با یک چالش جدی مواجه شد.

وی با بیان اینکه تجارت موتور حرکت اقتصاد است، ادامه داد: اگر تجارت یک کشور متوقف شود، عملاً اقتصاد و رشد اقتصادی نیز متوقف خواهد شد؛ اما تدابیری که در این ایام اتخاذ شد، باعث شد با وجود مشکلات ایجادشده، کمبودی در بازارها مشاهده نشود و کالاهای اساسی و نیازمندی‌های کشور تأمین شود.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: امروز در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها، محصولات و نیازهای غذایی و همچنین امنیت غذایی کشور به نحو شایسته‌ای تأمین می‌شود و این موضوع به تدابیری بازمی‌گردد که برای انتقال کالا به کشور در این شرایط اتخاذ شد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد تجارت کشور به دریای جنوب وابسته بود و زمانی که محدودیت‌ها و محاصره اتفاق افتاد، باید برای این موضوع چاره‌اندیشی می‌کردیم. با کمک همه ارکان دولت، مسیرهای جایگزین انتخاب شد و روش‌هایی در نظر گرفته شد تا تأمین کالا در کشور به شکل مناسبی ادامه پیدا کند.

 

برچسب ها: تجارت ، توسعه تجارت
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