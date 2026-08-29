باشگاه خبرنگارانجوان؛محبوبهکباری - منوچهر خواجهدلوئی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به برنامه این بنیاد برای ساخت واحدهای مسکونی «خانه امید» اظهار کرد: امسال احداث ۲۲۰ هزار واحد مسکن امید در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی این واحدها آغاز شده است.
وی افزود: دولت در بهمنماه سال گذشته مصوبه خوبی در زمینه تأمین تسهیلات برای مسکن محرومان داشت و بر اساس آن، برای واحدهایی که بنیاد مسکن تحت عنوان «خانه امید» برای محرومان احداث میکند، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شد.
خواجهدلوئی ادامه داد: در همین راستا، روز گذشته در حضور رئیسجمهور، ۶۰ هزار واحد از واحدهای مسکونی «خانه امید» افتتاح و به بهرهبرداری رسید و عملیات ساخت سایر واحدها نیز با سرعت ادامه دارد.
رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه این واحدها هم در قالب ملکی و هم استیجاری احداث میشوند، گفت: یکی از نمونههای پیشتاز در حوزه مسکن استیجاری برای گروههای کمدرآمد در شهر گناباد احداث شده که به عنوان یکی از نخستین نمونههای این نوع مسکن در کشور، با مشارکت خیرین آغاز شده است.
وی با اشاره به بهرهبرداری از ۳۷ واحد مسکونی در گناباد اظهار کرد: امروز ۳۷ واحد را به بهرهبرداری میرسانیم و در ادامه نیز ۷۰ واحد دیگر در برنامه قرار دارد که بنیاد مسکن برای اجرای این طرح کمک خواهد کرد.
خواجهدلوئی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن برای این پروژهها تسهیلات ارزانقیمت تأمین میکند و زمین نیز به صورت رایگان در اختیار طرح قرار خواهد گرفت. همچنین اگر متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی باشند، برای بخش مسکن ملی، ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز تأمین میشود.
وی افزود: بخشی از این کمکها از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) پرداخت خواهد شد و امیدواریم این برنامه در آینده به شکل گستردهتری اجرا شود و تعداد بیشتری از افراد فاقد مسکن را تحت پوشش قرار دهد.
اجرای طرحهای هادی و آسفالت روستاهای گناباد
رئیس بنیاد مسکن همچنین با اشاره به اجرای طرحهای هادی در روستاهای گناباد گفت: امروز طرح اجرای طرحهای هادی و روکش آسفالت در سطح روستاهای این شهرستان نیز در حال بهرهبرداری است و ۶۶ هزار مترمربع آسفالت در این مرحله به بهرهبرداری میرسد.
خواجهدلوئی افزود: اجرای این طرحها همچنان ادامه خواهد داشت و در روستاهایی که دارای ویژگیهای گردشگری یا ظرفیتهای خاص فرهنگی هستند، به جای آسفالت از سنگفرش و آجر استفاده میکنیم تا اجرای طرحها با شرایط اقلیمی و فرهنگی این مناطق نیز تطبیق داشته باشد.
وی در ادامه از تغییر روند بازنگری طرحهای هادی روستایی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه فرآیند قبلی بازنگری طرحهای هادی قدری طولانی بود، ابلاغی به بنیادهای مسکن استانها انجام شده تا امکان بازنگری موضعی طرحها فراهم شود.
رئیس بنیاد مسکن توضیح داد: اگر در روستایی عمر طرح هادی هنوز به پایان نرسیده باشد اما مشکلی وجود داشته باشد، برای مثال نیاز به الحاق زمین، اصلاح کاربری یا تغییر در معابر مطرح باشد، اختیار بررسی، کارشناسی و تصمیمگیری به بنیاد مسکن استان واگذار شده است.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدام آن است که مردم برای اصلاحات مورد نیاز در طرحهای هادی معطل نمانند و امیدواریم با این تصمیم، روند بررسی و اجرای اصلاحات با سرعت بیشتری انجام شود.