ترکیه در پی هدف قرار گرفتن دو کشتی تحت مدیریت این کشور و تشدید حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های دریای سیاه، سفیر اوکراین را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از حمله صورت گرفته علیه دو کشتی تحت مدیریت ترکیه در دریای سیاه، وزارت خارجه ترکیه سفیر اوکراین در آنکارا را احضار کرد.

منابع وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند کشتی «لیدر بوردو ماوی» که تحت مدیریت ترکیه فعالیت می‌کند، روز ۲۶ اوت (۴ شهریور) در نزدیکی شهر بندری «توآپسه» روسیه در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفت.

به گفته این منابع، کشتی دیگری که روز بعد برای یدک‌کشیدن کشتی آسیب‌دیده اعزام شده بود نیز هدف حمله قرار گرفت.

پس از این حوادث، سفیر اوکراین در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه احضار شد و مقامات ترکیه اعتراض و نگرانی خود را درباره این حملات به او منتقل کردند.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های دریایی در دریای سیاه به‌وضوح افزایش پیدا کرده است. رویترز در اوایل ماه جاری میلادی از «افزایش شدید» حملات به کشتی‌ها، بنادر و زیرساخت‌های صادراتی دریای سیاه خبر داد و گفت این روند صادرات غلات و نفت روسیه و اوکراین را مختل کرده است.

همچنین در اواسط اوت دست‌کم پنج کشتی حامل غلات در نزدیکی بنادر روسیه در نووروسیسک و توآپسه هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دریای سیاه ، ترکیه ، جنگ اوکراین
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