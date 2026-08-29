باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید شاهرخی اظهارداشت: با اجرای این طرح‌ها بیش از سه هزار فرصت شغلی در مراحل مختلف ایجاد شده است.

وی ادامه‌داد: از مجموع پروژه‌های آماده افتتاح، ۴۱ طرح در حوزه شهرداری‌های استان با اعتباری حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۴۰۱ پروژه نیز در حوزه دهیاری‌ها با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

استاندار لرستان گفت: مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده برای این پروژه‌ها به حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل یک و نیم همت می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها در ایام هفته دولت به بهره‌برداری برسند.

شاهرخی با اشاره به تنوع طرح‌های عمرانی استان، اظهار کرد: سه تقاطع غیرهمسطح در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد از جمله پروژه‌های شاخص آماده افتتاح هستند که با بهره‌برداری از آنها بخشی از گره‌های ترافیکی این شهرها برطرف و دسترسی و ایمنی تردد شهروندان بهبود خواهد یافت.

شاهرخی بیان کرد: در بخش روستایی نیز تعداد قابل توجهی پروژه در حوزه ساماندهی و بهسازی معابر، اجرای طرح‌های مربوط به جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و ساماندهی گلزارهای شهدا در روستاهای استان اجرا شده است.

وی گفت: این طرح‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی، بهبود کیفیت خدمات عمومی و پاسخگویی به نیازهای عمرانی و خدماتی مردم در نقاط مختلف لرستان اجرا شده‌اند.

استاندار لرستان اضافه کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرها و روستاها علاوه بر ارتقای سطح خدمات، زمینه اشتغال‌زایی حین کار بیش از سه هزار نفر را در فرآیند اجرای طرح‌ها فراهم کرده است.

شاهرخی تاکید کرد: اولویت مدیریت عمرانی استان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌هایی است که آثار مستقیم و ملموس‌تری در زندگی مردم دارند و می‌توانند به بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی و افزایش کیفیت خدمات منجر شوند.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان