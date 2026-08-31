یک کارشناس اقتصادی درمورد این موضوع که درآمدزایی از زمین‌های دولت در این شرایط می‌تواند کسری بودجه را جبران کند، توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمّد حسین معماریان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درمورد درآمدزایی از طریق زمین‌های دولت گفت: در روش‌های درآمدزایی دولت، یکی از مهم‌ترین روش‌ها را روش درآمدزایی از زمین‌های دولت می‌دانیم. 

کشور‌هایی که از دارایی‌های دولت، درآمدزایی‌های جدی داشته‌اند از فروش، اجاره بلندمدت از زمین‌های دولت بوده است. به همین دلیل، می‌توانیم امید داشته باشیم که بتوانیم از این طریق درآمدزایی داشته باشیم که برای رفع کسری بودجه کمک‌کننده باشد. 

معماریان ادامه داد: در حال حاضر، شرایط به صورتی است که هم شوک سمت عرضه و هم مسئله تقاضا وجود دارد و واقعاً مالیات‌ستانی بیشتر در این شرایط، شاید جواب بهینه اول نباشد، امّا دولت باید وظایف جدی انجام دهد و اگر هیچ راهی وجود نداشته باشد حتماً باید مالیات بگیرد. امّا اگر بتوان روش درآمدزایی جایگزین موقت نیز، پیدا کرد در حال حاضر، برای نجات کمک‌کننده است و به نظر بنده، درآمدزایی از دارایی دولت گزینه بسیار مهمی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر بنده، درآمدزایی عرضه می‌خواهد و به همین دلیل، وقتی قرار است درآمدزایی انجام شود باید مدیر باعرضه‌ای وجود داشته باشد و بسیاری از مدیران به دلیل همین نهاد‌های نظارتی و محدودیت دریافتی‌های دولتی و... وارد دولت نمی‌شوند و باید کار را به بخشی واگذار کرد که توان درآمدزایی دارد.

معماریان ادامه داد: از سازمان‌های خصوصی‌سازی کشور، درآمدزایی حاصل نمی‌شود و چنین بخشی در دولت نداشته‌ایم. در نتیجه، اگر بخشی را برای این منظور تشکیل دهیم، می‌توان امیدوار بود و اینها بخش‌هایی هستند که باید برون‌سپاری کرد و به بخش خصوصی و یا نهاد‌های عمومی غیردولتی اختیار داد که تجربه و توان درآمدزایی دارند و می‌توانند تجارت کنند. زیرا به دلیل این که قوانین و نهاد‌های نظارتی اختیاراتش را محدود کرده‌اند دولت نمی‌تواند تجارت کند و طراحی تجارت می‌تواند برای دولت پول‌ساز باشد و اگر دولت با زمین‌های خود به خوبی رفتار کند، می‌تواند از زمین‌های خود پول خوبی بدست بیاورد.

برچسب ها: بودجه کشور ، کسری بودجه ، زمین های دولتی
خبرهای مرتبط
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد؛
اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی افزایش یابد
تعلیق قرارداد‌های مشاوره‌ای غربی در عربستان درپی کسری بودجه
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران/ محدودیت تردد در چالوس و تهران-شمال
جنگ ۴۰ روزه، جنگ زیرساخت‌ها بود/ افتتاح حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دو سال گذشته + فیلم
تکذیب خبر لغو پرواز‌های مهرآباد
آغاز کشت گندم در استان‌های شمال غرب از ۲۰ شهریور
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۵۳۰ هزار تومان
واحد‌های صنفی زیر ذره‌بین بازرسان اصناف
هدف‌گذاری ساخت ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری/تکمیل واحد‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا پایان سال +فیلم
مصرف روزانه ۷ هزار تن شکر در کشور/ قیمت شکر نوسانی نداشته است
افزایش ۲ برابری قیمت میوه نسبت به سال قبل
توزیع شیر مدرسه در سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود؟
آخرین اخبار
درآمدزایی از زمین‌های دولت می‌تواند کسری بودجه را جبران کند
توزیع شیر مدرسه در سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود؟
مصرف روزانه ۷ هزار تن شکر در کشور/ قیمت شکر نوسانی نداشته است
افزایش ۲ برابری قیمت میوه نسبت به سال قبل
هدف‌گذاری ساخت ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری/تکمیل واحد‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا پایان سال +فیلم
آغاز کشت گندم در استان‌های شمال غرب از ۲۰ شهریور
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۵۳۰ هزار تومان
واحد‌های صنفی زیر ذره‌بین بازرسان اصناف
تکذیب خبر لغو پرواز‌های مهرآباد
جنگ ۴۰ روزه، جنگ زیرساخت‌ها بود/ افتتاح حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دو سال گذشته + فیلم
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران/ محدودیت تردد در چالوس و تهران-شمال
بارش رگبار و رعدوبرق در بسیاری از مناطق کشور تا پایان هفته
بازگشت پوش‌تراک به چرخه خدمت با تکیه بر توان داخلی/ افزایش تاب‌آوری عملیاتی در بخش پروازی
طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها زمینه ساز افزایش اعتماد به نظام مالیاتی
۹۰۰ هزار بازرسی در حوزه استاندارد از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه
مهم‌ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در جنگ تحمیلی چهل روزه چه بود؟ + فیلم
صیانت از آبخوان‌های تهران؛ ضرورتی برای تأمین پایدار آب شرب پایتخت
افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر/ واردات خودرو‌های کارکرده کلید خورد
جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است
۴خطه شدن محور محمدیه - آبیک