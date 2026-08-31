باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمّد حسین معماریان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درمورد درآمدزایی از طریق زمینهای دولت گفت: در روشهای درآمدزایی دولت، یکی از مهمترین روشها را روش درآمدزایی از زمینهای دولت میدانیم.
کشورهایی که از داراییهای دولت، درآمدزاییهای جدی داشتهاند از فروش، اجاره بلندمدت از زمینهای دولت بوده است. به همین دلیل، میتوانیم امید داشته باشیم که بتوانیم از این طریق درآمدزایی داشته باشیم که برای رفع کسری بودجه کمککننده باشد.
معماریان ادامه داد: در حال حاضر، شرایط به صورتی است که هم شوک سمت عرضه و هم مسئله تقاضا وجود دارد و واقعاً مالیاتستانی بیشتر در این شرایط، شاید جواب بهینه اول نباشد، امّا دولت باید وظایف جدی انجام دهد و اگر هیچ راهی وجود نداشته باشد حتماً باید مالیات بگیرد. امّا اگر بتوان روش درآمدزایی جایگزین موقت نیز، پیدا کرد در حال حاضر، برای نجات کمککننده است و به نظر بنده، درآمدزایی از دارایی دولت گزینه بسیار مهمی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر بنده، درآمدزایی عرضه میخواهد و به همین دلیل، وقتی قرار است درآمدزایی انجام شود باید مدیر باعرضهای وجود داشته باشد و بسیاری از مدیران به دلیل همین نهادهای نظارتی و محدودیت دریافتیهای دولتی و... وارد دولت نمیشوند و باید کار را به بخشی واگذار کرد که توان درآمدزایی دارد.
معماریان ادامه داد: از سازمانهای خصوصیسازی کشور، درآمدزایی حاصل نمیشود و چنین بخشی در دولت نداشتهایم. در نتیجه، اگر بخشی را برای این منظور تشکیل دهیم، میتوان امیدوار بود و اینها بخشهایی هستند که باید برونسپاری کرد و به بخش خصوصی و یا نهادهای عمومی غیردولتی اختیار داد که تجربه و توان درآمدزایی دارند و میتوانند تجارت کنند. زیرا به دلیل این که قوانین و نهادهای نظارتی اختیاراتش را محدود کردهاند دولت نمیتواند تجارت کند و طراحی تجارت میتواند برای دولت پولساز باشد و اگر دولت با زمینهای خود به خوبی رفتار کند، میتواند از زمینهای خود پول خوبی بدست بیاورد.