باشگاه خبرنگاران جوان - هر پروژه ساختمانی بر پایه ارکانی مشخص شکل میگیرد؛ طراحی دقیق، سازهای ایمن، مدیریت یکپارچه، تأمین به موقع، اجرای منظم و کنترل کیفیت. اما زمانی که این عوامل با هماهنگی کامل در کنار یکدیگر قرار میگیرند، نتیجه تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه دستاوردی ماندگار و قابل اتکا و ارزشمند برای مردم و کشور شکل میگیرد.
شرکت «ارکان سازه» با تکیه بر توان مهندسی، مدیریت زمان و مدیریت جهادی، مسیر اجرای پروژههای بزرگ و اثرگذار را دنبال کرده است؛ پروژههایی که در آنها سریعسازی، انبوهسازی، کیفیت، قیمت مناسب و تحویل به موقع در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
نام ارکان سازه امروز برای بسیاری از فعالان صنعت ساختمان، نامی آشناست؛ نامی که با اجرای پروژههای پیچیده، زمان محور و ملی، گره خورده است. در سالهای گذشته، پروژههای مختلف این مجموعه در بازههای زمانی فشرده به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
دستاوردهایی که به عنوان پروژههای ملی با حضور روسایجمهور و روسای ستادکل نیروهای مسلح افتتاح شدهاند. تکرار این تجربهها نشان میدهد که حضور بخش خصوصی در پروژههای مهم کشور میتواند به ظرفیتی مستمر برای اجرای طرحهای بزرگ تبدیل شود.
در نگاه ارکان سازه، سریعسازی تنها به معنای افزایش سرعت عملیات اجرایی نیست. کاهش زمان اجرای پروژه زمانی ارزشمند است که حاصل هماهنگی میان طراحی، تأمین، اجرا و تجهیز باشد و در کنار آن، کیفیت و دقت اجرایی نیز حفظ شود. مدیریت همزمان جبهههای مختلف کاری، تصمیمگیری سریع و دقیق و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف پروژه از جمله عواملی است که امکان اجـرای پروژههای بزرگ را در بازههای زمانی کوتاه فراهم میکند.
در کنار سرعت؛ کیفیت و قیمت مناسب نیز بخش مهمی از رویکرد ارکان سازه را تشکیل میدهد. این نگاه به ویژه در حوزه مسکن، ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد؛ جایی که مدیریت منابع، کاهش موازیکاری، تأمین مناسب، مصالح و تجهیزات و کنترل هزینه میتواند بر قیمت نهایی ساختمان تأثیرگذار باشد.
پروژه مسکونی حضرت فاطمه الزهرا (س) یکی از نمونههای این رویکرد است؛ پروژهای با حدود ۱۸۰ هزار مترمربع زیربنا، شامل ۱۹ بلوک و مجموع ۱۹۰ طبقه ساخته شده طی مدت ۱۹۰ روز که در آن انبوهسازی، کیفیت ساخت، مدیریت زمان و توجه به نیازهای بهرهبرداران در کنار یکدیگر دنبال شده است. استفاده از فناوریهایی مانند احداث تصفیهخانه فاضلاب، تفکیک آب بهداشتی و آب شرب هر واحد، کنتورهای هوشمند و نیروگاه خورشیدی نیز بخشی از نگاه این پروژه به بهرهبرداری و کیفیت زندگی ساکنان است.
تعهد ارکان سازه با تحویل پروژه پایان نمییابد. ارائه دو سال ضمانت ساختمان، بخشی از رویکرد این مجموعه برای حفظ کیفیت عملکرد ساختمان و افزایش رضایت بهرهبرداران است.
اما در میان پروژههای اخیر ارکان سازه، مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری به عنوان «نخستین دبیرستان هوشمند شبانهروزی پلیس» نمونهای تازه از توان مهندسی و سریعسازی این شرکت است. این مجموعه با ۳۵ هزار مترمربع زیربنا در هفت طبقه و ظرفیت آموزش و اسکان ۱۲۰۰ دانشآموز، در مدت تنها ۲۲۰ روز اجرا و تجهیز شد.
کلاسهای هوشمند، آزمایشگاههای تخصصی و فضاهای فناوری شامل هوش مصنوعی و امنیت سایبری، شبیهسازی عملیات فرماندهی پلیس، رباتیک و پهپاد، الکترونیک و مخابرات و جرمشناسی، در کنار امکانات فرهنگی، ورزشی، اقامتی و خدماتی، این پروژه را به مجموعهای جامع و چندمنظوره تبدیل کردهاند.
ساخت و تجهیز مجموعهای با این حجم و گستردگی در بازه زمانی تنها ۲۲۰ روز و همزمان با جنگ تحمیلی سوم، نمونهای دیگر از توان بخش خصوصی در اجرای پروژههای ملی است.
ارکان سازه امروز با تجربه اجرای پروژههای مسکونی، انبوهسازی، آموزشی، فرهنگی و ملی، مسیر خود را بر سه اصل دنبال میکند: سرعت و تحویل بهموقع، ساخت با کیفیت و قیمت مناسب؛ اصولی که میتوانند توان مهندسی و ظرفیت بخش خصوصی را بیش از گذشته در خدمت توسعه زیرساختهای کشور، تامین مسکن و بهبود معیشت مردم قرار دهند.