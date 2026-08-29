ارتش صهیونیستی مدعی شد یک فرمانده حماس را در مرکز نوار غزه به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد که یک فرمانده حماس را در منطقه دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه به شهادت رسانده است. جنبش حماس تا کنون این گزارش را تکذیب یا تایید نکرده است.
همزمان، حملات صهیونیستها در سراسر نوار غزه ادامه دارد و نظامیان اشغالگر هر روزه شماری از فلسطینیان را به شهادت میرسانند. رسانه مصری القاهره میگوید که حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در روز جمعه سه عضو یک خانواده را در شمال خانیونس به شهادت رسانده است. گفته شده شهدا در ۱۰۰ متری خط زردی قرار داشتند که نظامیان اسرائیلی پشت آنها مستقراند.
وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کلی شهدا از ابتدای جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر رسیده است. به گفته این وزارتخانه، از زمان برقراری آتشبس در پاییز سال گذشته، هزار و ۳۱۳ فلسطینی به شهادت رسیده و چهار هزار و ۳۶۱ نفر زخمی شدهاند.
منبع: بریکینگ نیوز