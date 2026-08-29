ارتش صهیونیستی مدعی شد یک فرمانده حماس را در مرکز نوار غزه به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی شد که یک فرمانده حماس را در منطقه دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه به شهادت رسانده است. جنبش حماس تا کنون این گزارش را تکذیب یا تایید نکرده است.

همزمان، حملات صهیونیست‌ها در سراسر نوار غزه ادامه دارد و نظامیان اشغالگر هر روزه شماری از فلسطینیان را به شهادت می‌رسانند. رسانه مصری القاهره می‌گوید که حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در روز جمعه سه عضو یک خانواده را در شمال خان‌یونس به شهادت رسانده است. گفته شده شهدا در ۱۰۰ متری خط زردی قرار داشتند که نظامیان اسرائیلی پشت آنها مستقر‌اند.

وزارت بهداشت غزه می‌گوید شمار کلی شهدا از ابتدای جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر رسیده است. به گفته این وزارتخانه، از زمان برقراری آتش‌بس در پاییز سال گذشته، هزار و ۳۱۳ فلسطینی به شهادت رسیده و چهار هزار و ۳۶۱ نفر زخمی شده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: شهادت فلسطینیان ، نوار غزه ، فرمانده حماس
خبرهای مرتبط
نتانیاهو گزارش‌های بازگشایی گذرگاه بیت‌حانون را رد کرد
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
نتانیاهو تخلیه تأسیسات آنروا را تأیید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۷ پرده از شکست دشمن
حقیقت جنگ در تنگه هرمز 
شمار کشته‌های سیل نپال به ۶۷۵ نفر رسید
سخنگوی سفارت چین: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران تنش‌ها را تشدید می‌کند
باتلاق شش‌ماهه ترامپ در ایران
قمار خروج از باتلاق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
شروط مقاومت عراق برای همراهی با فرایند ساماندهی سلاح؛ خروج نیروهای آمریکا و ترکیه
نشریه آمریکایی: جنگ ایران آمریکا را آسیب‌پذیرتر کرده است
سازمان بین‌المللی دریانوردی: نزدیک به ۶۰۰۰ ملوان در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند
آغاز همه‌پرسی ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا
آخرین اخبار
راشا تودی: شش ماه پس از جنگ ایران هنوز پابرجاست اما هژمونی آمریکا تضعیف شد
ترکیه سفیر اوکراین را در پی افزایش حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه احضار کرد
نیوزویک: حمایت از ترامپ در آمریکا ضعیف‌تر و محتاطانه‌تر شده است 
مذاکرات پیشرفته لهستان و آمریکا برای انتقال زنجیره تولید پاتریوت
آلمان در حال آماده‌سازی تحریم‌های گسترده علیه روسیه
کرملین: هیچ زمینه‌ای برای بهبود روابط روسیه و اتحادیه اروپا وجود ندارد
باتلاق شش‌ماهه ترامپ در ایران
شروط مقاومت عراق برای همراهی با فرایند ساماندهی سلاح؛ خروج نیروهای آمریکا و ترکیه
پوتین: روسیه و بلاروس به همکاری فعال در عرصه بین‌المللی ادامه می‌دهند
ادامه پیشروی روسیه در شرق اوکراین؛ سه روستای جدید تحت کنترل مسکو درآمد
زلنسکی از ادامه رایزنی‌های پشت‌پرده برای پایان جنگ اوکراین خبر داد
شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر رسید
نفوذ هکر‌ها به شبکه دولتی آلمان
نشریه آمریکایی: جنگ ایران آمریکا را آسیب‌پذیرتر کرده است
شمار کشته‌های سیل نپال به ۶۷۵ نفر رسید
آغاز همه‌پرسی ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا
روزنامه‌نگار آمریکایی: رژیم کی‌یف در میدان نبرد در حال شکست است
فشار آمریکا بر انگلیس با ابزار فالکلند
قمار خروج از باتلاق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
سازمان بین‌المللی دریانوردی: نزدیک به ۶۰۰۰ ملوان در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند
ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان
حقیقت جنگ در تنگه هرمز 
بلومبرگ: آمریکا متحدان اروپایی را از جزئیات سفر رئیس سیا به مسکو بی‌اطلاع گذاشت
گزارش ان‌بی‌سی از احتمال نامزدی پیت هگست در انتخابات ۲۰۲۸؛ پنتاگون تکذیب کرد
تعداد قربانیان سیل‌های ناگهانی نپال به ۶۲۳ نفر افزایش یافت، بیش از ۱۱۰۰ نفر مفقود هستند
سخنگوی سفارت چین: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران تنش‌ها را تشدید می‌کند
۷ پرده از شکست دشمن
فرماندهی جنوبی آمریکا یک کشتی سوخت‌رسان کارتل مواد مخدر را توقیف و غرق کرد
تظاهرات گسترده در واشنگتن علیه محدودیت‌های رأی‌گیری؛ معترضان: ترامپ به حقوق ما تجاوز می‌کند
غارت ۶۵ میلیارد بشکه نفت ونزوئلا توسط ترامپ