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سیلاب تا نزدیکی پشت‌بام ساختمان‌ها در مادیا پرادش هند + فیلم

تصاویر منتشرشده از منطقه چترکوت در ایالت مادیا پرادش هند، بالا آمدن شدید آب‌های سیلاب را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آب‌های سیلاب در منطقه چترکوت ایالت مادیا پرادش هند تا ارتفاعی نزدیک به یک ساختمان یک‌طبقه بالا آمده و بخش‌هایی از این منطقه را دربر گرفته است.

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