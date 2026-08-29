باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی فوتبال ایران در مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی های آسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ گفت: هفته گذشته در دفتر وزیر ورزش و جوانان بحث مفصلی درباره ضرورت همکاری باشگاه‌ها و در اختیار گذاشتن بازیکنان برای تیم امید انجام شد.

او افزود: باشگاه‌ها باید بدانند که موفقیت تیم امید در این دوره از مسابقات، موفقیت باشگاه‌های ما نیز محسوب می‌شود. این همکاری در قوانین و مقررات نیز پیش‌بینی شده و امیدواریم شاهد اتفاق خوبی در این زمینه باشیم.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: تیم امید در حال حاضر در اردو به سر می‌برد و طی روزهای آینده راهی اردوی بعدی خواهد شد. امیدواریم بازیکنانی که توسط کادر فنی و حسین عبدی در تیم امید مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، در ادامه نیز فرصت حضور در کنار تیم ملی را داشته باشند.

محمدنبی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم امید سرمایه مشترک فوتبال ایران هستند، گفت: این بازیکنان متعلق به باشگاه‌ها و تیم ملی هستند و نباید در این زمینه کوتاهی شود، چرا که عدم همکاری می‌تواند به فوتبال ملی کشور آسیب وارد کند.

او خطاب به مدیران و سرمربیان باشگاه‌ها خاطرنشان کرد: درخواست من از همه مدیران و سرمربیان باشگاه‌ها این است که همکاری لازم را داشته باشند. این همکاری به نفع فوتبال کشور است و موضوعی فردی یا شخصی نیست. فوتبال ملی ما در این مقطع به این همراهی نیاز دارد و این همکاری قطعاً در تاریخ فوتبال ایران ثبت خواهد شد.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با اشاره به امیدواری‌ها برای موفقیت تیم امید در رقابت‌های پیش‌رو، اظهار داشت: امیدواریم تیم امید پس از سال‌ها بتواند در این مسابقات به رتبه‌ای شایسته دست پیدا کند و در ادامه مسیر نیز حضور مؤثری در رقابت‌های انتخابی المپیک داشته باشد.

محمدنبی همچنین با اشاره به اقدامات کمیته انضباطی وفق قانون تأکید کرد: کمیته انضباطی دستورالعمل مربوط به همکاری باشگاه‌ها با تیم امید را صادر کرده و در صورتی که بازیکن یا باشگاهی در این زمینه تعلل کند، موضوع در کمیته انضباطی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تصمیم نهایی نیز بر عهده این کمیته خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم که انتظار فدراسیون، همکاری کامل باشگاه‌ها برای حضور بازیکنان در اردوی تیم امید و اعزام این تیم است تا نماینده فوتبال ایران بتواند با بهترین شرایط در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا حضور پیدا کند.