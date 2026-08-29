باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در راستای توسعه پایدار مناطق روستایی و همزمان با هفته دولت، پروژه‌های گسترده‌ای در دو حوزه حیاتی آب و انرژی در شهرستان سلماس به بهره‌برداری رسید.

این اقدامات که با حضور محمد فتحی فرماندار، بخشدار کوهسار و رؤسای ادارات صورت گرفت، گامی مهم در جهت محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی محسوب می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های کشاورزی

در بخش کشاورزی، با هدف مدیریت بهتر منابع آب، پروژه لوله‌گذاری و انتقال آب از چشمه به استخر ذخیره در روستای «گردیان» با اعتباری ۳ میلیارد تومان افتتاح شد. این طرح ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین با مجموع اعتباری ۱۲ میلیارد تومان، پروژه‌های مشابه در ۶ روستای دیگر بخش کوهسار در حوزه‌های انتقال آب و بهسازی معابر اجرا و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.