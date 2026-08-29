باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان شنبه شب در پیام تبریک سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مظهر و عصاره صفات الهی به سران و مردم کشور‌های اسلامی تصریح کرد: مفتخریم در امت پیامبری زیست می‌کنیم که پیام آور صلح و امنیت برای همه جهانیان است، پیامبری که نام دینش صلح و سلم و لقبش رحمت عالمیان است، رسولی که فلک را قدر و منزلت بخشیده و سیره پیامبر اعظم والاترین الگوی کمال و مظهر عالی‌ترین نمونه اخلاق و سجایای ارزشمند انسانی، همچون چراغی روشنایی بخش و هدایت گر مسیر پرتلاطم بشر در جهان بوده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تقویت بیش از پیش وحدت و همبستگی میان امت اسلامی، افزود: امیدوارم به یمن و برکت این ایام خجسته و با استعانت از سیره گرانمایه رسول اکرم (ص)، امینانی باشیم که امنیت، عدالت و آشتی را برای جهان پهناور و به ویژه کشور‌های اسلامی به ارمغان می‌آورند و با تکیه بر عزم، اراده و ایمان مشترک همه مسلمین جهان، بیش از پیش شاهد وحدت و همبستگی میان امت اسلامی و رشد و اعتلای روزافزون اسلام در سراسر کره خاکی باشیم.