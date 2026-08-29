رئیس‌جمهور در پیامی سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص)، را به سران و مردم کشور‌های اسلامی تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان شنبه شب در پیام تبریک سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مظهر و عصاره صفات الهی به سران و مردم کشور‌های اسلامی تصریح کرد: مفتخریم در امت پیامبری زیست می‌کنیم که پیام آور صلح و امنیت برای همه جهانیان است، پیامبری که نام دینش صلح و سلم و لقبش رحمت عالمیان است، رسولی که فلک را قدر و منزلت بخشیده و سیره پیامبر اعظم والاترین الگوی کمال و مظهر عالی‌ترین نمونه اخلاق و سجایای ارزشمند انسانی، همچون چراغی روشنایی بخش و هدایت گر مسیر پرتلاطم بشر در جهان بوده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تقویت بیش از پیش وحدت و همبستگی میان امت اسلامی، افزود: امیدوارم به یمن و برکت این ایام خجسته و با استعانت از سیره گرانمایه رسول اکرم (ص)، امینانی باشیم که امنیت، عدالت و آشتی را برای جهان پهناور و به ویژه کشور‌های اسلامی به ارمغان می‌آورند و با تکیه بر عزم، اراده و ایمان مشترک همه مسلمین جهان، بیش از پیش شاهد وحدت و همبستگی میان امت اسلامی و رشد و اعتلای روزافزون اسلام در سراسر کره خاکی باشیم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ولادت پیامبر
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری هم‌زمان از ۱۸ هزار و ۹۱۰ طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور
فعالیت نیمه وقت تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ولادت پیامبر (ص)
تعویض پرچم ایوان طلای حرم امیرالمؤمنین (ع) در آستانه میلاد پیامبر (ص) + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درجه سرتیپی شهید جعفرزاده به خانواده این فرمانده شهید اهدا شد
انهدام تیم تروریستی در سراوان
عراقچی: مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه وضعیت جاری را می‌پردازند
عارف: در بیان عملکرد دولت بی‌انصافی می‌شود
سردار ابن‌الرضا: از ساختن قدرت دفاعی ایران دست نخواهیم کشید
مهاجری: اسرائیل همیشه در پی براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بوده است
بهره‌برداری هم‌زمان از ۱۸ هزار و ۹۱۰ طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور
مجلس خبرگان: همه بخش‌های حاکمیت از رهنمود‌های رهبری تبعیت محض داشته باشند
قالیباف: ثمره وحدت، شکست دشمن بود
عراقچی: مردم صلح‌طلب ژاپن از دولتشان به سبب جنایت‌های آمریکا توضیح بخواهند
آخرین اخبار
داغ میناب، زخم ابدی بر جان ایران است
پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را تبریک گفت
عراقچی: مردم صلح‌طلب ژاپن از دولتشان به سبب جنایت‌های آمریکا توضیح بخواهند
قالیباف: ثمره وحدت، شکست دشمن بود
انهدام تیم تروریستی در سراوان
سردار ابن‌الرضا: از ساختن قدرت دفاعی ایران دست نخواهیم کشید
عراقچی: مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه وضعیت جاری را می‌پردازند
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اندونزی
بهره‌برداری هم‌زمان از ۱۸ هزار و ۹۱۰ طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور
درجه سرتیپی شهید جعفرزاده به خانواده این فرمانده شهید اهدا شد
عارف: در بیان عملکرد دولت بی‌انصافی می‌شود
مجلس خبرگان: همه بخش‌های حاکمیت از رهنمود‌های رهبری تبعیت محض داشته باشند
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: تجمعات امشب جلوه‌گاه وحدت ملی است
مهاجری: اسرائیل همیشه در پی براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بوده است
نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با عراقچی دیدار کرد
بیانیه هیات دولت در پاسداشت رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی
قیمت‌های دستوری در بازار خودرو نتیجه نداده است
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۷ شهریور
سرلشکر رضایی: تاکیدات امروز رهبر معظم انقلاب روشن و غیرقابل تفسیر است‏
نیروی دریایی سپاه: تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز کاملا قاطع است
قالیباف: پیام رهبر معظم انقلاب، نصب العین تمام مسئولان کشور است
رئیس‌جمهور: ایران برنده تفاهم اسلام‌آباد است/ نرخ سوم بنزین بیش از ۱۰ هزار تومان نخواهد بود
سخنگوی دولت: باید با پرهیز از برداشت‌های حاشیه‌ای، بر حفظ وحدت و انسجام ملی تمرکز کرد