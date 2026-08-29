رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران گفت: برگزاری ارکستر سمفونیک ملی کشورمان در کشورهای مختلف نیاز به فراهم کردن امکانات و منابع مالی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - همایون رحیمیان، رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران درباره «سوئیت سمفونی جان جهانها» که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در مراسم «روایت رحمت» در تالار وحدت اجرا شد، گفت: «سوئیت سمفونی جان جهانها» پنج قسمتی بود، که برای میلاد پیامبر اکرم (ص) ساخته شده بود. ارکست ملی اینکار را تمرین کرد. این اثر با سه خواننده و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی بود.
رحیمیان درباره فراهم شدن بستر برگزاری کنسرتهای بینالمللی و زمینه حضور کشورهای همسایه گفت: ما همیشه منتظر برگزاری اجراهای مختلف در شهرستانها و کشورهای مختلف هستیم، تا بتوانیم موسیقی خود را معرفی کنیم.
رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران با بیان اینکه برگزاری ارکست سمفونیک ملی کشورمان در کشورهای مختلف نیاز به فراهم کردن امکانات و منابع مالی دارد، خاطرنشان کرد: اگر این امکانات فراهم شود، آماده اجرا هستیم.