رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران گفت: برگزاری ارکستر سمفونیک ملی کشورمان در کشورهای مختلف نیاز به فراهم کردن امکانات و منابع مالی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - همایون رحیمیان، رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران درباره «سوئیت سمفونی جان جهان‌ها» که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در مراسم «روایت رحمت» در تالار وحدت اجرا شد، گفت: «سوئیت سمفونی جان جهان‌ها» پنج قسمتی بود، که برای میلاد پیامبر اکرم (ص) ساخته شده بود. ارکست ملی اینکار را تمرین کرد. این اثر با سه خواننده و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی بود. 

رحیمیان درباره فراهم شدن بستر برگزاری کنسرت‌های بین‌المللی و زمینه حضور کشور‌های همسایه گفت: ما همیشه منتظر برگزاری اجرا‌های مختلف در شهرستان‌ها و کشور‌های مختلف هستیم، تا بتوانیم موسیقی خود را معرفی کنیم. 

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رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران با بیان اینکه برگزاری ارکست سمفونیک ملی کشورمان در کشور‌های مختلف نیاز به فراهم کردن امکانات و منابع مالی دارد، خاطرنشان کرد: اگر این امکانات فراهم شود، آماده اجرا هستیم.

برچسب ها: ارکستر ملی ایران ، اجرا ، کنسرت
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