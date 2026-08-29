باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در صفحه اینستاگرام خود درباره حضور در نمایشگاه نقاشی مدرسه میناب نوشت:

«روز گذشته (۶ شهریور) از نمایشگاه نقاشی با موضوع مدرسه میناب و آثاری از نقاشان معاصر ایران، بازدید کردم. نمایشگاهی که در آن، هنر می‌گرید و می‌گریاند.

در سکوت هر تابلو، روایتی از رنج و مظلومیت کودکان میناب جاری است؛ رنگ‌ها به جای کلمات سخن می‌گویند و بوم‌ها، آنچه را که نمی‌توان به زبان آورد، فریاد می‌زنند.

پشت این رنگ‌ها و نقش‌ها، خاطره تلخ جنایتی ایستاده است که به دست دشمنان ایران بر کودکان بی‌گناه این سرزمین رفت؛ جنایتی که نه در گذر زمان محو خواهد شد و نه از حافظه این ملت داغدار زدوده می‌شود.

داغ میناب، زخم ابدی بر جان ایران است؛ و چه شایسته که هنرمندان، به زبان هنر، این زخم را روایت کرده‌اند؛ تا آنچه بر این کودکان مظلومان گذشت، در هیاهوی زمان فراموش نشود.

از همه هم‌وطنان و علاقه‌مندان به هنر معاصر ایران دعوت می‌کنم از این نمایشگاه بازدید نمایند.»