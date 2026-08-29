وزیر امور خارجه با اشاره به بازدید از نمایشگاه نقاشی مدرسه میناب، روایت مظلومیت کودکان این مدرسه در آثار هنرمندان معاصر ایران را اقدامی برای جلوگیری از فراموش‌شدن این جنایت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در صفحه اینستاگرام خود درباره حضور در نمایشگاه نقاشی مدرسه میناب نوشت:

«روز گذشته (۶ شهریور) از نمایشگاه نقاشی با موضوع مدرسه میناب و آثاری از نقاشان معاصر ایران، بازدید کردم. نمایشگاهی که در آن، هنر می‌گرید و می‌گریاند.

در سکوت هر تابلو، روایتی از رنج و مظلومیت کودکان میناب جاری است؛ رنگ‌ها به جای کلمات سخن می‌گویند و بوم‌ها، آنچه را که نمی‌توان به زبان آورد، فریاد می‌زنند.

پشت این رنگ‌ها و نقش‌ها، خاطره تلخ جنایتی ایستاده است که به دست دشمنان ایران بر کودکان بی‌گناه این سرزمین رفت؛ جنایتی که نه در گذر زمان محو خواهد شد و نه از حافظه این ملت داغدار زدوده می‌شود.

داغ میناب، زخم ابدی بر جان ایران است؛ و چه شایسته که هنرمندان، به زبان هنر، این زخم را روایت کرده‌اند؛ تا آنچه بر این کودکان مظلومان گذشت، در هیاهوی زمان فراموش نشود.

از همه هم‌وطنان و علاقه‌مندان به هنر معاصر ایران دعوت می‌کنم از این نمایشگاه بازدید نمایند.»

 

برچسب ها: عراقچی ، میناب
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