\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u06cc\u062c\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u06cc\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0648\u063a\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0627\u062b\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0641\u06a9\u0627\u0631 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u062f\u061b \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u0642\u0644\u0645 \u0648 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0627 \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc.\n