باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پشت پرده ماشین دروغ‌سازی + فیلم

دروغ‌سازی با ابزار‌های مدرن و کلاسیک، به یکی از شیوه‌های اثرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گیجگاه امشب به بررسی شیوه‌های دروغ‌سازی و اثرگذاری بر افکار عمومی می‌پردازد؛ از روایت‌های جعلی با قلم و ویدیو گرفته تا محتوای ساختگی با هوش مصنوعی.

مطالب مرتبط
پشت پرده ماشین دروغ‌سازی + فیلم
young journalists club

وقتی «بیشعوری» رسانه‌ای، گریبان مترجمش را می‌گیرد! + فیلم

پشت پرده ماشین دروغ‌سازی + فیلم
young journalists club

از رشد قارچ‌گونه هوش مصنوعی تا خلأ قانون‌های بازدارنده از جرائم رایانه‌ای در عصر جدید + فیلم

پشت پرده ماشین دروغ‌سازی + فیلم
young journalists club

ماجرای پناهندگی سفیر ایران در اتریش چه بود؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سه گام برای پیشگیری و کنترل دیابت + فیلم
۷۱۷

سه گام برای پیشگیری و کنترل دیابت + فیلم

۰۷ . شهريور . ۱۴۰۵
 گزارش جنجالی گاردین انگلیس از ورشکستگی نیروی دریایی آمریکا + فیلم
۶۳۵

 گزارش جنجالی گاردین انگلیس از ورشکستگی نیروی دریایی آمریکا + فیلم

۰۷ . شهريور . ۱۴۰۵
بومرنگ اثرات جنگ ترامپ به آمریکا برگشت + فیلم
۵۰۰

بومرنگ اثرات جنگ ترامپ به آمریکا برگشت + فیلم

۰۷ . شهريور . ۱۴۰۵
آمریکا تمام گزینه‌های نظامی را باخت، ایران برگ برنده را در دست دارد + فیلم
۴۷۲

آمریکا تمام گزینه‌های نظامی را باخت، ایران برگ برنده را در دست دارد + فیلم

۰۷ . شهريور . ۱۴۰۵
تعویض پرچم ایوان طلای حرم امیرالمؤمنین (ع) در آستانه میلاد پیامبر (ص) + فیلم
۴۷۰

تعویض پرچم ایوان طلای حرم امیرالمؤمنین (ع) در آستانه میلاد پیامبر (ص) + فیلم

۰۷ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha