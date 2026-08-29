باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماگدالنا سوبکوویاک-چارنکا، معاون وزیر دفاع لهستان روز شنبه گفت که ورشو در حال مذاکرات پیشرفته‌ای با ایالات متحده برای انتقال برخی از تولیدات سامانه دفاع هوایی پاتریوت به لهستان است.

سوبکوویاک-چارنکا گفت که مذاکرات از اعلامیه‌های سیاسی فراتر رفته و اکنون مستقیماً با صنعت در حال انجام است. او گفت که تصمیم‌گیری در هفته‌های آینده امکان‌پذیر است.

بیزینس اینسایدر پولسکا به نقل از او نوشت: «ما از مرحله اعلامیه‌های سیاسی فراتر رفته‌ایم.»

سوبکوویاک-چارنکا گفت که مذاکرات مربوط به قرار دادن بخشی از زنجیره تولید پاتریوت در لهستان است، زیرا تقاضا برای سامانه دفاع هوایی ساخت آمریکا در سراسر اروپا به شدت افزایش یافته است.

لهستان برای اولین بار رسماً پیشنهاد تولید مشترک موشک‌های پاتریوت با ایالات متحده و اوکراین را در جریان مذاکراتی در واشنگتن در ماه ژوئیه ارائه داد.

سوبکوویاک-چارنکا در آن زمان گفت که این پیشنهاد با مقامات پنتاگون و وزارت امور خارجه مورد بحث قرار گرفته است. او در اوایل این ماه گفت که لهستان از مذاکرات مقدماتی بسیار فراتر رفته است و تصمیم ایالات متحده می‌تواند ظرف «یک یا دو ماه» اتخاذ شود.

او همچنین اذعان کرد که لهستان در درجه اول با آلمان برای تضمین تولید آینده مرتبط با پاتریوت رقابت می‌کند.

این مذاکرات در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد کمبود رهگیر‌های پاتریوت در اروپا و افزایش فشار بر اعضای ناتو برای گسترش ظرفیت تولید داخلی در حالی که اوکراین همچنان با حملات موشکی و پهپادی روسیه رو‌به‌رو است، انجام می‌شود.

لهستان از زمان جنگ روسیه علیه اوکراین به یکی از بزرگترین هزینه‌های دفاعی ناتو تبدیل شده و سفارش‌های عمده‌ای برای سلاح‌های آمریکایی، از جمله سیستم‌های پاتریوت، تانک‌های آبرامز، موشک‌انداز‌های HIMARS و جنگنده‌های F-۳۵ داده است.

با این حال، ورشو به طور فزاینده‌ای استدلال کرده است که خرید‌های تسلیحاتی در مقیاس بزرگ باید انتقال فناوری و تولید را نیز به لهستان بیاورد، زیرا این کشور به دنبال بازسازی صنعت دفاعی داخلی خود است.

منبع: آناتولی