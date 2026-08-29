باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در حاشیه آیین بدرقه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خوشبختانه کاروان ایران با ۵۲۷ ورزشکار، کادر فنی و کادر پزشکی با قدرت به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شود. امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته در دولت چهاردهم، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، شاهد افتخار آفرینی ورزشکاران ایرانی در ناگویا باشیم.

او افزود: بیش از ۱۵۵ جلسه تخصصی با فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد و حمایت‌های خوبی با وجود جنگ و تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت و بسیاری از اردو‌ها خارج از کشور یا در استان‌های امن برگزار شد و دولت هرگونه حمایتی را مدنظر قرار داد و امیدواریم کاروان ایران به موفقیت‌های بهتری نسبت به هانگژو دست یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان درباره بودجه پرداختی به فدراسیون‌های ورزشی، اظهار کرد: ۵۰ درصد بودجه فدراسیون‌ها واریز شده و در هفته جاری اگر بتوانیم پرداخت‌هایی را داشته باشیم از مرز متوسط ۵۵ تا ۶۰ درصد عبور می‌کنیم و تا ماه آینده به ۷۰ درصد خواهیم رسید.

هاشمی در خصوص رقم پاداش اختصاص یافته به مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: وزارت ورزش و جوانان برای بانوانی که مدال طلا کسب کنند ۴ میلیارد تومان و برای آقایان ۳ میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته و کمیته ملی المپیک نیز برای طلایی‌ها ۳ میلیارد تومان اختصاص داده است.

او خاطرنشان کرد: همچنین ورزشکارانی که موفق به کسب مدال نقره شوند یک میلیارد تومان و آنهایی که به برنز برسند هم ۴۰۰ میلیون تومان پاداش خواهند گرفت و این ارقام جدا از پاداش فدراسیون‌ها و پاداش‌های استانی است.