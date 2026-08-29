باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - احمددنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه آیین بدرقه کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا در جمع خبرنگاران گفت: ما تحت تاثیر شرایط کشور بودیم، اما ورزشی تعطیل نشد و ورزشیها با قدرت کار خود را پیگیری کردند. اکنون با آمادگی بسیار خوبی در این دوره از مسابقات حضور خواهیم داشت و قطعاً این را به مردم میگویم که بچههای این سرزمین با قدرت در ژاپن حضور خواهند داشت.
او ادامه داد: همه الزامات کار فراهم شده و از تجربه و دانشی که در ورزش وجود داشته، سعی کردیم در کارگروههای تخصصی استفاده کنیم. قطعاً بچههای ما از این دوره از مسابقات با دست پر و مدالهایی برمیگردند که دل مردم ایران را شاد خواهد کرد.
وزیر ورزش و جوانان افزود: ورزشکاران با این نگاه به ناگویا میروند که شهدایی که به هر صورت تقدیم کشور شدهاند، بهویژه قائد شهیدمان، انگیزه و انرژی بسیار زیادی برای حضور در این دوره از مسابقات به آنها میدهند. مطمئنم مردم ما خبرهای خوبی هم از بازیهای عشایری قرقیزستان و هم از ناگویا ژاپن خواهند شنید.
دنیامالی درباره تیمفوتبال امید، گفت: تیم فوتبال امید ما در حال آماده شدن است و انشاءالله بازیهای برجستهای را به نمایش خواهد گذاشت. امیدواریم این تیم امید، آغاز راهی برای کسب سهمیه المپیک باشد.
او با اشاره به افزایش حضور بانوان در کاروان ایران خاطرنشان کرد: حضور تیم بانوان به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است. در سال ۲۰۰۶ در دوحه قطر، کل ورزشکاران بانویی که اعزام کردیم ۱۵ نفر بودند، اما الان حدود ۱۰۰ نفر از ورزشکاران ما بانوان هستند؛ یعنی یکسوم کاروان را دختران تشکیل میدهند.
وزیر ورزش و جوانان، گفت: مطمئنم دختران ما در این دوره از بازیها درخشش ویژهای خواهند داشت و حتماً نتایجی که برای کل کاروان خواهیم گرفت، نتایج درخشانی خواهد بود.
دنیامالی در ادامه با تأکید بر اهمیت تیمهای ملی، اظهار داشت: برای ما تیم ملی مهمتر از همه این بحثهاست. بالاخره اساس این کشور بر مبنای تیمهای ملی است.
او ادامه داد: خوشبختانه فدراسیون فوتبال و همه باشگاهها اعلام آمادگی کردهاند و مطمئنم در این دوره از بازیها تیم امید ما با دست پر برخواهد گشت. امیدوارم تیم امید ما بعد از تقریباً بیست و چند سال بتواند در بازیهای آسیایی موفقیت کسب کند. فکر میکنم آخرین موفقیت ما در سال ۲۰۰۲ در پوسان کرهجنوبی بود و بعد از آن موفقیتی نداشتیم.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: در این دوره همه دست به دست هم دادهاند و تیم ما تیم خیلی خوبی است و بازیکنان خوبی دارد. همه بازیکنانی که در این تیم امید هستند، از بچههای ثابت لیگ برتر هستند و قطعاً نتایج درخشانی خواهند گرفت.