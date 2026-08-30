وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایط سخت جنگی برای نخستین بار در تولید گوشت مرغ خودکفا شدیم و به سمت صادرات در حال حرکت هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه تلویزیونی گفت: در ایام سخت جنگ و بعد از جنگ سوم که جنگ نامنظمی در منطقه خلیج فارس بویژه استان هرمزگان اتفاق افتاد، صیادان و فعالان زیر پوشک باران ها به کار خود ادامه دادند و افزایش تولید داشتند و به طور قابل توجهی ما را از واردات بی نیاز کردند.

به گفته وی، گوشت مرغ ۵ درصد، تخم مرغ ۸.۵ درصد، شیر ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۲.۵ درصد، محصولات باغی ۹ درصد و تولید بذور هیبرید ۳۶ درصد افزایش داشت که تمامی این افزایش تولید بر مبنای سیاست گذاری و برنامه ریزی های دولت و برنامه هفتم انجام گرفت.

نوری قزلجه ادامه داد: در شرایط سخت فعلی، افزایش تولید محصولات دست به دست هم دادند تا امنیت غذایی در کشور به طور مرتب و منظم کار کند به طوریکه تامین کالا بدون هیچ گونه اشکالی ادامه پیدا کند و ما هم مفتخریم که مقام‌ معظم رهبری در پیام روز گذشته به دولت مردان دلگرمی دادند و در وهله نخست به تامین کالاها اشاره کردند که برای ما بسیار حائز اهمیت بود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد در اجرای تکالیف برنامه هفتم در ۶ ماهه اول امسال رتبه یک را بین دستگاه ها کسب کرد، افزود: نشان یاور فتح که رئیس جمهور در هفته گذشته به وزارت جهاد دادند به خاطر نقشی که در این دوران پرفراز و نشیب در تامین کالاها در کشور اتفاق افتاده بود.

به گفته وی، در شرایط سخت اتفاقات خوبی در خودکفایی محصولات رخ داد به طوریکه واردات ماهی تون داشتیم که با صید قابل توجه به صفر نزدیک می شود، همچنین در این شرایط برای نخستین بار در گوشت مرغ خودکفا شدیم و به سمت صادرات می رویم، همچنین افزایش تولید گوشت قرمز داشتیم که با لطف خداوند و تلاش فعالان این بخش اعم از کشاورزان، دامداران، صیادان اتفاق افتاده است.

پشت پرده گرانی کالاهای اساسی چیست؟

وی با اشاره به علل گرانی کالاهای اساسی به رغم افزایش تولید بیان کرد: هر کالایی که در داخل تولید می شود، نسبت به دیگر کشورها ارزانتر است چراکه عوامل مختلفی در قیمت تمام شده موثر است.

به گفته نوری قزلجه، اصلاح ارزی در افزایش قیمت تمام شده کالا موثر بود و مابه التفاوت آن به ازای هر نفر پرداخت یک میلیون تومان در قالب کالابرگ شارژ کرد و رقم ۸.۵ میلیارد دلار و حتی مقداری بیشتر به خانوارها منتقل کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: افزایش نرخ ارز از دیگر عوامل است که مورد تاکید رئیس جمهور از ابتدا بود که مابه التفاوت آن به مردم پرداخت شود و اکنون روی این موضوع تاکید می کنند و با جدیت تیم اقتصادی دولت بدنبال افزایش رقم کالابرگ بویژه برای دهک های ضعیف است، همچنین برای نخستین بار تصمیماتی در بودجه گرفته شد به طوریکه برای اولین بار برای کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده ۱۱ درصد و حقوق گمرکی ۵ درصد تعلق گرفت و علت بعدی گرانی شرایط تحریم، جنگ و محاصره دریایی بود چراکه قیمت جهانی کالاها در غذا و انرژی بوجود آمده و برای ما هزینه های حمل و نقل و ریسک واردکنندگان افرایش یافته که تمامی این عوامل در قیمت تمام شده اثر گذار است، اما مشکلی در تامین کالاها نداریم و بی تردید نمی توان منکر آثار محاصره، تحریم و جنگ شد، هر چند دولت تلاش می کند این مضیغه ها از سد راه برداشته شود.

انحصاری در واردات کالاهای اساسی نداریم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۳۰ هزار تومان بود، افزود: با این اتفاقات وقتی پرده کنار رفت و مشخص شد حاصل زحمت کشاورز چقدر ارزش دارد، قیمت خرید تضمینی گندم به مرز ۴۸ هزار تومان رفت، همچنین تولید دانه های روغنی توجیه نداشت که با فشار کار پیش می رفت، اما اکنون با انگیزه کار پیش می رود و تولیدکنندگان دیدند که توانستند محصولشان را با قیمت مناسب بفروشند و انگیزه دارند که تولید کنند.

به گفته وی، با حذف ارز ترجیجی، کشاورزی توانست در شرایط اقتصادی فعالیت کند. براین اساس سطح انحصار را پایین آوردیم و تعداد بازرگانان را افزایش دادیم و با سیاست گذاری درست انجام گرفت به طوریکه انحصار مطلقی در هیچ کالایی نداریم و تنها در دانه های روغنی بدلیل محدودیت تعداد کارخانه ها، اعداد درشت دیده می شود و در سایر جاها ۳۶ درصد افزایش تعداد بازرگانان در ۱.۵ سال اخیر داشتیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: محدودیت های زائد که هریک رانتی ایجاد می کرد، برداشتیم و اکنون شرایط رقابتی در تجارت برقرار است که همه می توانند کالا بیاورند و برخی مبادی معاف از ثبت سفارش کردیم.

نوری قزلجه با بیان اینکه در خصوص گندم صنف و صنعت به کارخانه های آردسازی و تولیدکنندگان مجوز دادیم، افزود: تولیدکنندگان بزرگ توجیه دارند، هر چند به تمامی تولیدکنندگان داده می شود و در نهایت این اصلاحات و تنوع در مبادی ورودی و بازرگانان موجب شد کار راحت تر پیش رود و کماکان این روند ادامه دارد.

هیچ مرغ آلوده ای در کشور توزیع نشده است

وی درباره توزیع مرغ های تاریخ گذشته بیان کرد: وقتی می‌گوییم در محصولی به خودکفایی رسیدیم و وارد فاز صادرات می شویم، واردات آن قطع می شود که براین اساس جابه جایی منافع است، طبیعتا در این فضا عده ای می خواهند اسم‌ نامناسبی روی تولید داخل بگذارند، درحالیکه هیچ مرغ آلوده ای در کشور توزیع نشده است و سازمان دامپزشکی از سازمان های قدیمی است که استانداردهای آن بالا و دقیق است و نظارت مستمری دارند که به اعتماد نظارت ها و کنترل های صورت گرفته با قاطعیت می‌گویم که هیچ مرغ آلوده ای توزیع نشده و جای هیچ گونه نگرانی برای مردم‌ نیست.