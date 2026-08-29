باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس اظهار کرد: شرمنده هواداران هستیم. مگر می‌شود با این بازی فاجعه‌باری که انجام دادید، آنها بایستند و شما را تشویق کنند؟ این کار فقط از هواداران فوتبال‌فهم انزلی برمی‌آید. نمی‌دانم چگونه از آنها عذرخواهی کنم.

او افزود: من امسال فقط به‌خاطر اینکه ملوان نابود نشود، شروع به کار کردم و این کار را وظیفه خود دانستم. زمانی که باید می‌آمدم، آمدم و کار کردم. خدا را شکر نه ادعایی دارم؛ نه در مربیگری کسی هستم و نه چیزی بلدم. به اندازه خودم پیشنهاد داشتم و ترجیح دادم در شهرم کار کنم. آن زمان هیچ‌کس نبود و همه به دنبال کارشان رفته بودند.

سرمربی ملوان گفت: من مسئول زمین تمرین ملوان شدم و می‌گفتم که شلنگ‌های زمین را جابه‌جا کنند. مسئول زمین هم کار را رها کرده بود و از زمین، خاک بلند می‌شد. وسایلی تهیه کردیم و حالا زمین تمرین را ببینید تا متوجه شوید من به کمک دوستان چه کردم. ملوان شرایط سختی دارد و من خسته شدم. توان قدیم را ندارم و نمی‌خواهم درباره مسائل خانوادگی تیم صحبت کنم.

زارع با اشاره به تفاوت ملوان و پرسپولیس خاطرنشان کرد: فوتبال برد و باخت دارد و ما حتی در بهترین حالت‌های خودمان از استقلال و پرسپولیس می‌باختیم. به پرسپولیس تبریک می‌گویم و به نظرم وضعیت حریف از لحاظ مالی و بازیکن با ما قابل قیاس نیست. سالی که به فینال جام حذفی رسیدیم، هشت مسابقه را باختیم و ناگهان تا فینال بالا آمدیم. از مسائل دیگری خسته هستم و این صحبت‌ها به باخت ارتباطی ندارد.

او با بیان اینکه مسابقه تا قبل از گل اول پرسپولیس هیچ موقعیتی نداشت، عنوان کرد: بازیکن ممکن است اشتباه کند و مسئولیت این اتفاق بر عهده من است که نتوانسته‌ام او را به‌خوبی آماده کنم. پرسپولیس موقعیت‌های گلزنی زیادی داشت و می‌توانست گل‌های بیشتری هم بزند. سه یا چهار فصل است که دوره پیش‌فصل نداریم و پوررشید (مدیرعامل باشگاه ملوان) تا جایی که می‌تواند، به ملوان کمک می‌کند.

سرمربی ملوان انزلی با بیان اینکه تیمش دوره پیش‌فصل را از دست داد، اظهار کرد: اگر پوررشید هم نباشد، اتفاقات بدتری برای ملوان می‌افتد. مقابل پرسپولیس به طرز وحشتناکی بدشانس بودیم و هر سه گل ناشی از بدشانسی و اشتباه بود. نباید به بازیکنان جوان خرده گرفت. سنّ آنها کم است و فقط تکرار این‌همه بدشانسی عجیب بود. انگار گاهی خدا هم روی خود را از ما برمی‌گرداند.

زارع درباره اینکه تعدادی از تیم‌های لیگ برتری قصد همکاری با تیم امید را ندارند، گفت: این هم از سختی‌های ماست. من ماهان صادقی را به‌خاطر آینده او به اردوی تیم امید فرستادم و به فکر بازیکن بودم. می‌دانم بازیکنان دوست دارند در رده ملی بازی کنند. اگر به تیم امید بازیکن ندهیم، یک داستان است و اگر بدهیم، شرایط خودمان سخت می‌شود. من باید بدانم به بازیکن جوان بازی بدهم یا خیر. اگر به جوانان میدان بدهم، وقتی او را می‌برید، چه کنم؟!

او درباره گزارش یک رسانه پیرامون خداحافظی او با بازیکنان ملوان در رختکن تیمش تصریح کرد: برخی خبرنگاران ورزشی انگار ارتباط خاصی با خدا دارند که در دقیقه ۸۰ می‌فهمند یک مربی استعفا کرده است. مافیا‌های زیادی در فوتبال وجود دارد و همیشه برخی‌ها با یکدیگر «تیم» می‌شوند تا عده‌ای را بالا یا پایین ببرند. از این مسائل مطلع هستیم، اما اثبات آن دشوار است.

سرمربی ملوان بندر انزلی با دفاع از رویکرد خودش خاطرنشان کرد: سرم بالاست، در فوتبال به شکل سالم کار می‌کنم و به کسی باج نمی‌دهم. باید از عوامل این سایت که در دقیقه ۸۰ به این جمع‌بندی رسیدند، در سایر بخش‌های مملکت استفاده کنیم؛ چون می‌توانند همه موضوعات را پیش‌بینی کنند! شما یا می‌خواهید مرا خراب کنید، یا اینکه نمی‌دانم به دنبال چه چیزی هستید؟

زارع با بیان اینکه دشمنانی دارد، عنوان کرد: خدا را شکر در این سال‌ها، موفقیت همراه ملوان بوده و هستند کسانی که می‌خواهند موفق نباشیم. امیدوارم سردبیر این سایت پاسخگو باشد. اگر می‌خواهید از فوتبال بروم، می‌روم. با این حال زیاد با کسی کار نمی‌کنم. می‌دانید من عصبی هستم و می‌خواهید مرا بیشتر به هم بریزید.