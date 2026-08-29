باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک نظرسنجی مرکز «نویگیتور ریسرچ» که توسط هیل به آن استناد شده، نارضایتی فزاینده‌ای از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در میان رأی‌دهندگان نسل Z را نشان می‌دهد، به طوری که ۳۱٪ از کسانی که در سال ۲۰۲۴ از او حمایت کردند، اکنون از رأی خود پشیمان هستند.

طبق این نظرسنجی سهم فزاینده‌ای از جوانان آمریکایی که در انتخابات ۲۰۲۴ از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکاحمایت کردند، اکنون می‌گویند که از انتخاب خود پشیمان هستند، در حالی که جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای امسال آماده می‌شوند.

این نظرسنجی نشان داد که ۳۱٪ از رأی‌دهندگان نسل Z که از ترامپ حمایت کردند، اکنون از این کار پشیمان هستند، که بالاترین سطح ثبت شده در بین نسل‌های مورد بررسی است.

در میان نسل هزاره که به ترامپ رأی دادند، ۲۸٪ ابراز پشیمانی کردند، در مقایسه با ۲۰٪ از رأی‌دهندگان نسل X و ۱۰٪ از نسل بومر.

این یافته‌ها به نشانه‌های گسترده‌تر دشواری سیاسی برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، به‌ویژه در میان رأی‌دهندگان جوان‌تری که بخش مهمی از ائتلاف انتخاباتی او را در سال ۲۰۲۴ تشکیل دادند، می‌افزاید.

طبق داده‌های مرکز تحقیقات پیو که توسط هیل ذکر شده است، ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، ۴۲٪ از رأی‌دهندگان متولد دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ را به خود اختصاص داد در حالی که کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور سابق ۵۵٪ را به خود اختصاص داد.

تینا تانگ، مدیر نظرسنجی و تحلیل در نویگیتور به هیل گفت: «جوانان آمریکایی به ما می‌گویند که سیاست برای هویت آنها بسیار مهم است، اما این بدان معنا نیست که آنها از سیستم سیاسی فعلی راضی هستند یا حتی نسبت به مسیر کشور به طور کلی خوش‌بین هستند.»

پایین‌ترین میزان محبوبیت ترامپ در میان نسل Z

نظرسنجی نویگیتور همچنین نشان داد که میزان محبوبیت ترامپ در میان نسل جوان رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده، ضعیف‌ترین است.

فقط ۳۳٪ از پاسخ‌دهندگان نسل Z گفتند که به شدت یا تا حدودی نحوه مدیریت ریاست جمهوری ترامپ را تأیید می‌کنند. میزان رضایت در میان نسل هزاره ۳۸٪، در میان پاسخ‌دهندگان نسل X ۳۹٪ و در میان نسل بومر ۴۱٪ بود.

در عین حال، آمریکایی‌های جوان‌تر با وجود نارضایتی از فضای سیاسی فعلی، به شدت درگیر سیاست به نظر می‌رسند.

چهل درصد از پاسخ‌دهندگان نسل Z گفتند که سیاست برای هویت شخصی آنها "بسیار مهم" است، که بزرگترین سهم در میان تمام گروه‌های سنی مورد بررسی در این نظرسنجی است.

تانگ گفت: "آمریکایی‌های جوان به طور نامتناسبی در میان افرادی که از ترامپ و اقتصاد ناراضی هستند، حضور دارند. این بدان معنا نیست که آنها به یک حزب یا حزب دیگر گرایش دارند. "

اقتصاد می‌تواند رأی نسل Z را در انتخابات میان‌دوره‌ای شکل دهد

نگرانی‌های اقتصادی به عنوان یک عامل بسیار مهم تأثیرگذار بر رأی‌دهندگان جوان‌تر ظاهر شد.

نویگیتور گروهی از رأی‌دهندگان "از نظر اقتصادی متقاعدپذیر" را شناسایی کرد که از مدیریت ترامپ بر اقتصاد ناراضی هستند، اما متقاعد نشده‌اند که دموکرات‌ها عملکرد بهتری خواهند داشت.

حدود ۱۸٪ از آمریکایی‌ها به طور کلی در این دسته قرار گرفتند، در حالی که این رقم در میان پاسخ‌دهندگان نسل Z به ۲۲٪ افزایش یافت. تانگ گفت: «نسل زد گروهی نیست که درک آن دشوار باشد. سیاست برای آنها مهم است، اما آنها در حال حاضر نسبت به اقتصاد نیز بدبین هستند.»

یافته‌ها نشان می‌دهد که توانایی مالی و شرایط اقتصادی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نحوه رأی دادن جوانان آمریکایی در انتخابات میان‌دوره‌ای داشته باشد و به نظر نمی‌رسد که نه جمهوری‌خواهان و نه دموکرات‌ها وفاداری آنها را تضمین کرده باشند.

نظرسنجی نویگیتور از ۳۰۰۰ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده بین ۴ ژوئن و ۲۷ ژوئیه نظرسنجی کرد و حاشیه خطای آن ۲.۲ درصد بود.

منبع: المیادین