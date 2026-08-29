باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - فاز نخست مجموعه گردشگری پارک جنگلی میرودسر بهنمیر با ۵ هکتار مساحت و ۵ واحد ویلای اقامتی مستقر در این مجموعه با زیربنای ۳۵۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
آئین گشایش این پروژهها با حضور باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام موسی زاده امام جمعه بهنمیر، ایزدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، احمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ولیزاده فرماندار بابلسر، معاونان فرماندار، بهمنی بخشدار، ابراهیم زاده شهردار و اعضای شورای شهر بهنمیر و جمعی از مسئولان شهرستانی و محلی برگزار شد.
این مجموعه با هدف ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری بهنمیر، تقویت زیرساختهای گردشگری، توسعه ظرفیت اقامتی و فراهمکردن بستر مناسب برای ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران در منطقه بهنمیر به بهرهبرداری رسیده است.
افتتاح فاز نخست پارک جنگلی میرودسر را میتوان گامی در مسیر توسعه گردشگری طبیعتمحور و رونق اقتصادی منطقه دانست؛ ظرفیتی که میتواند با جذب گردشگران، زمینه ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارهای محلی را نیز فراهم کند.
فازهای تکمیلی این مجموعه نیز میتواند در آینده ظرفیتهای گردشگری و اقامتی منطقه را بیش از پیش افزایش دهد.