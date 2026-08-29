باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش مقابل ملوان در هفته چهارم لیگ برتر با بیان اینکه تارتار دچار افت فشار شد و بابت عدم حضور در نشست عذرخواهی کرد، گفت: دو تیم فوتبال بازی کردند. به مازیار زارع تبریگ می‌گویم تیم خیلی خوبی درست کرده است. می‌دانم تیم‌شان دیر بسته شده و بازیکنان جوانی دارد. ضد فوتبال بازی نکردند. ما هم نسبت به بازی قبلی بهتر بودیم. در زمین خودمان و مقابل هواداران بازی کردیم و توانستیم سه امتیاز را بگیریم و با روحیه‌ای خوب برای مسابقه بعدی آماده شویم.

او درباره دلیل تغییر مثبت پرسپولیس نسبت به بازی با تراکتور و اینکه آیا این تغییر به دلیل ضعف تیم ملوان بوده است، عنوان کرد: ملوان تیم جوانی است. دیر تیم‌شان را تشکیل دادند و تمرین‌شان شروع شده است. واقعا تیم ما هم امروز خوب بازی کرد. به خاطر بازی قبلی بازیکنان دوست داشتند ببرند. در همه جای دنیا اشتباه می‌کنند؛ بازیکن جوان ما هم اشتباه کرد. دانیال ایری شایستگی‌های زیادی دارد و حتما در تیم ما جا می‌افتد و شما بازی‌های خوب او را می‌بینید. همه بازیکنان اشتباه می‌کنند، اما باید از این اشتباه درس بگیرند و در بازی‌های بزرگ این اشتباهات را تکرار نکنند. ما ۲، ۳ تغییر هم برای بازی امروز داشتیم که خدا را شکر خوب بود.

باقری در واکنش به این سوال که چرا هواداران بعد از باخت هفته گذشته مقابل تراکتور واکنش‌های تندی داشتند و دلیل این موضوع چیست؟ گفت: کادرفنی و اکثر بازیکنان ما عوض شدند و زمان می‌خواهند تا کادرفنی و بازیکنان هماهنگ شوند. هواداران ما واقعا مهم هستند که تیم را حمایت کنند. پرسپولیس اینجا بازی می‌کند، نفر بازی نمی‌کند. خواهش من این است که هواداران تیم را تشویق کنند. فرقی نمی‌کند که اورونوف بازی کند یا علیپور. همه اینها زیر سقف پرسپولیس جمع شده‌اند.

مربی پرسپولیس افزود: تماشاگران صبور باشند و به تیم زمان دهند. بازیکنان خوبی داریم و حتما نتایج خوبی هم می‌گیریم. خواهش من این است که فقط بیایند و پرسپولیس را تشویق کنند. پرسپولیس بازی دارد، کریم باقری یا اورونوف بازی ندارد. می‌دانیم که اورونوف از نظر کیفیتی خیلی خوب است، اما کمی دیر به تیم اضافه شده بود و کادرفنی روی او کار می‌کند تا به روز‌های خوبیش برگردد. نه تنها اورونوف، بقیه بازیکنان هم همینطور. از تماشاگران انتظار دارم که فقط پرسپولیس را تشویق کنند؛ چه در استادیوم و چه در فضای مجازی. تارتار هم تلاش می‌کند.

باقری درباره اینکه برخی باشگاه‌ها از جمله پرسپولیس اعلام کرده‌اند به تیم امید بازیکن نخواهند داد، اظهار کرد: باشگاه‌ها هزینه کرده‌اند و دوست دارند بازیکنان کنار خودشان باشند. بازیکنان وقتی جدا می‌شوند طول می‌کشد که دوباره هماهنگ شوند. از آن طرف هم تیم امید حق دارد که بازیکن داشته باشد. طبق قانون اگر سه بازیکن در تیم امید داشته باشید باید بازی آن تیم لغو شود، اما فکر نمی‌کنم این اتفاق با برنامه‌ریزی که صورت گرفته؛ بیفتد. این دعوا وجود دارد و هر کسی زورش بیشتر باشد به آن یکی می‌چربد! اگر قانون را بخواهند اجرا کنند باید بازی‌ها تعطیل شود. اگر از تیم ما سه بازیکن ببرند باید بازی ما لغو شود که فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد.

مربی پرسپولیس در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی هواداران معتقدند دستیاران تارتار در حد کادر او نیستند، گفت: آقای تارتار چندین سال است که مربیگری می‌کند. از دسته یک شروع کرده و در لیگ برتر بوده است. بالا و پایین را چشیده و تجربه به دست آورده است. الان کل لیگ ما را ببینید همه مربیان ایرانی هستند. کادر آنها را ببینید ایرانی هستند. از تیم خودمان می‌گویم؛ فکر می‌کنم مربیان خارجی اگر ۱۰ تومان می‌گیرند، به مربی ایرانی با همان کیفیت خوب ۲ تومان می‌دهند.

باقری اضافه کرد: چرا نباید از مربیان ایرانی حمایت کنیم؟ الان تراکتور با نکونام نتایج خوبی گرفته است. بختیاری‌زاده با کادر ایرانی‌اش بهترین نتایج را گرفته است. تارتار هم همینطور. همه تیم‌ها کادر ایرانی دارند. هواداران به تیم ما زمان دهند. این موضوع را هم بیشتر روی تقصیر فضای مجازی می‌دانم. در فضای مجازی این اتفاقات زیاد می‌افتد و همین موضوع به استادیوم‌ها می‌آید.

او درباره از دست رفتن موقعیت‌های پر تعداد پرسپولیس در این مسابقه تصریح کرد: همه ما مربیان دوست داریم گل‌های زیادی زده شود. یکی، دو گل آخر فصل تأثیرگذار است. در این مسابقه موقعیت‌های زیادی داشتیم و فکر می‌کنم علیپور به تنهایی سه، چهار موقعیت صددرصد داشت. خودتان می‌دانید که فوتبال، بسکتبال نیست ، اما باید بازیکنان تمرکزشان را بیشتر کنند. اگر بتوانیم در هر بازی سه، چهار گل بزنیم به نفع تیم است.

مربی پرسپولیس در واکنش به این سوال که به نظر می‌رسد بازیکنان دوست دارند گل‌های نمایشی بزنند، عنوان کرد: ما که در زمین نیستیم؛ بازیکن دوست دارد بعضی موقع‌ها شوت محکم بزند، اما به قول شما توپ از خط رد شود هم گل است. ما این را هم گوشزد می‌کنیم.

باقری درباره اینکه هفته گذشته به نظر می‌رسید پرسپولیس مقابل تراکتور ترسو ظاهر شده بود، اظهار کرد: در بازی قبل هم این اتفاق افتاد، اما در دقایق آخر تعویض کردیم. شما می‌دانید که مساوی در شهر تبریز مقابل تراکتور مهم است. یک امتیاز هم در آخر فصل به درد می‌خورد. اینطور نبود که بخواهیم دفاعی بازی کنیم. شکل تیمی‌مان را داشتیم و فقط ایری اضافه شد که بتوانیم در هوا مسلط باشیم. این اشتباه باعث می‌شود بگویند پرسپولیس ترسو بازی کرد. نگرانی وجود ندارد و پرسپولیس بازی به بازی بهتر می‌شود. تارتار هم تازه اضافه شده و شناختش بیشتر می‌شود.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد اورونوف کاملاً آماده نیست، گفت: در صحبت‌هایم گفتم که از هواداران خواهش می‌کنم فقط یک نفر را نبینند. من هم می‌گویم که اورونوف جزو بهترین بازیکنانی است که تا به حالا به ایران آمده است، اما این را هم در نظر بگیرید که از بیرون نمی‌دانند که اورونوف یا سایر نفرات چطور تمرین می‌کنند و آیا آماده هستند یا نه. خواهش می‌کنم این را در اختیار کادرفنی قرار دهند. کادرفنی دوست دارد بهترین نفراتش را به زمین بفرستد. اورونوف هم رفته رفته دارد آماده می‌شود. او هم باید تلاشش را بیشتر کند و جزو نفرات ثابت باشد. بازیکن خیلی خوب به اندازه کافی داریم همه در حال رقابت هستند و کار برای اورونوف و سایر نفرات سخت است. تیم پرسپولیس بزرگتر از همه بازیکنان است و هواداران پرسپولیس را تشویق کنند، چون ما به حمایت آنها نیاز داریم.