روسیه از انهدام بیش از هشتاد پهپاد اوکراینی در چند منطقه این کشور، کریمه و دریای سیاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب به وقت مسکو، ۸۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، پهپاد‌ها مناطقی در استان‌های بلگورود، بریانسک، کورسک، تولا، اوریول و کالوگا، همچنین کریمه و دریای سیاه را هدف قرار داده بودند.

در ماه‌های اخیر حملات پهپادی در جنگ روسیه و اوکراین به‌طور محسوسی افزایش یافته و هر دو طرف از تعداد بیشتری پهپاد در حملات دوربرد استفاده می‌کنند.

حتی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در روز‌های اخیر گفته است که کی‌یف قصد دارد ظرفیت حملات دوربرد خود را به حدود ۱۰۰۰ پهپاد در روز برساند.

در همین حال، دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که اوایل این هفته از سه حادثه پهپادی در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا مطلع شده است. این نیروگاه که در جنوب شرقی اوکراین واقع شده، تحت کنترل روسیه قرار دارد و به صورت مکرر، هدف حمله پهپاد‌های اوکراینی قرار می‌گیرد.

 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که طبق گزارش‌ها، یک حمله پهپادی در ۲۵ اوت (سه‌شنبه، سوم شهریور) در نزدیکی حوضچه خنک‌کننده نیروگاه رخ داد و دو کارمند نیروگاه را زخمی کرد؛ در حالی که دو پهپاد دیگر در ۲۶ اوت به منطقه ذخیره‌سازی سوخت هسته‌ای مصرف‌شده و دستگاه آب‌پاش سیستم واحد‌های نیروگاهی حمله کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عین حال گفت که سطح تشعشعات در نیروگاه همچنان در حد معمول است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: پهپاد اوکراینی ، جنگ اوکراین ، وزارت دفاع روسیه
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