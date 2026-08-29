باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - فرشاد عربی، سرمربی تیم ملی تالو، درباره آخرین وضعیت ملی‌پوشان پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه هفت مرحله اردو را پشت سر گذاشتیم و تمرینات سخت و فشرده‌ای داشتیم.

وی افزود: حضور در جام جهانی نیز فرصت خوبی بود تا در کنار نتایج درخشانی که به دست آوردیم، نقاط ضعف خودمان را شناسایی کنیم و برای برطرف کردن آنها تلاش داشته باشیم.

عربی با اشاره به ترکیب تیم ملی برای ناگویا گفت: سه تالوکار جوان و ۲۱ ساله را برای بازی‌های آسیایی اعزام می‌کنیم که با انگیزه و غیرت بالا می‌جنگند تا بتوانند در این رقابت‌ها برای ایران افتخارآفرینی کنند.

سرمربی تیم ملی تالو در پایان تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه تیم این است که ملی‌پوشان با آمادگی کامل در ناگویا حضور پیدا کنند و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.