فرشاد عربی از پشت سر گذاشتن هفت مرحله اردو و آمادگی سه تالوکار جوان برای درخشش در بازی‌های آسیایی ناگویا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - فرشاد عربی، سرمربی تیم ملی تالو، درباره آخرین وضعیت ملی‌پوشان پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه هفت مرحله اردو را پشت سر گذاشتیم و تمرینات سخت و فشرده‌ای داشتیم.

وی افزود: حضور در جام جهانی نیز فرصت خوبی بود تا در کنار نتایج درخشانی که به دست آوردیم، نقاط ضعف خودمان را شناسایی کنیم و برای برطرف کردن آنها تلاش داشته باشیم. 

عربی با اشاره به ترکیب تیم ملی برای ناگویا گفت: سه تالوکار جوان و ۲۱ ساله را برای بازی‌های آسیایی اعزام می‌کنیم که با انگیزه و غیرت بالا می‌جنگند تا بتوانند در این رقابت‌ها برای ایران افتخارآفرینی کنند.

سرمربی تیم ملی تالو در پایان تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه تیم این است که ملی‌پوشان با آمادگی کامل در ناگویا حضور پیدا کنند و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.

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برچسب ها: تالو ، ناگویا
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