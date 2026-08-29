باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تیکدری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس بعد از برد مقابل ملوان انزلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از بازی قبل که باختیم همقسم شدیم که بازی بعدی را ببریم. بزرگترهای تیم خیلی به ما کمک کردند. روی یک اتفاق بازی را به تراکتور باختیم. هجمه ها بعد از باخت طبیعی است. روز اولی که به پرسپولیس آمدم گفتم با تمام توان در هر پستی بازی می‌کنم. در خط جلوی پرسپولیس ترافیک زیاد است.

او افزود: دربی ۳ امتیاز دارد. فقط به برد در آن بازی فکر می‌کنیم. تیم ما آن‌قدر بازیکن دارد که با بازی های کم فاصله فشار زیادی وارد نمی شود.از این تقویم استقبال می‌کنیم.

تیکدری درباره اینکه گفته می‌شود تارتار فقط بازیکنان گل گهر را بازی می‌دهد گفت: همه زیر یک پرچم هستیم.فرقی نمی کند چه بازیکنی بازی کند. اورونوف داداش من است.