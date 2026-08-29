باشگاه خبرنگاران جوان-حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در جریان سفر یکروزه به خوی و بازدید از ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی این شهرستان اظهار کرد: منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه با پیگیریهای انجامشده در مسیر قانونی قرار گرفته و مصوبه هیات دولت نیز برای اجرای این طرح اخذ شده است.
وی افزود: اجرای این طرح در قالب تفاهمنامه میان ۲ کشور دنبال میشود و با توجه به اقدامات انجامشده از سوی ایران، روند پیگیری برای برداشتن گامهای بعدی از سوی طرف ترکیه در دستور کار قرار دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به ظرفیتهای مرزی خوی گفت: مرز رازی یکی از محورهای مهم مبادلات کشور است و برای توسعه فعالیتهای اقتصادی این مرز، ایجاد پسکرانه و تأمین زیرساختهای لازم ضرورت دارد.
فروزان ادامه داد: در بازدید از خوی، ظرفیت پیشبینیشده برای ایجاد پسکرانه و انتقال گمرک در محدوده ۵۰ هکتاری ایواوغلی مورد بررسی قرار گرفت که فراهم شدن این زیرساخت میتواند به توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری منطقه کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی و اقتصادی خوی اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیتهای ارزشمند نیروی انسانی و سرمایهگذاران برخوردار است و باید زمینه حضور سرمایهگذاران و استفاده از توانمندیهای آنان برای توسعه منطقه فراهم شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه ایجاد منطقه آزاد مشترک به معنای تضعیف سایر مناطق آزاد استان نیست، گفت: توسعه این منطقه میتواند مکمل ظرفیتهای موجود در آذربایجانغربی باشد و با تقویت همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه، زمینه توسعه بیشتر استان را فراهم کند.
فروزان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مختلف انسانی و اقتصادی در مسیر توسعه اظهار کرد: با اتحاد، همبستگی و استفاده از ظرفیتهای همه گروهها و اقوام میتوان زمینه اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی و توسعهای را فراهم کرد.
وی همچنین با اشاره به شرایط کشور گفت: مشکلات موجود حاصل عملکرد دولت چهاردهم نیست و باید با تفاهم، همدلی و همکاری، فرصت را از دشمن گرفت و برای حل مشکلات و پیشرفت کشور تلاش کرد.
زیرساختهای لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی با ترکیه فراهم است
فرماندار خوی نیز با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان گفت: خوی از نظر موقعیت مرزی، ریلی، جادهای، هوایی و برخورداری از زیرساختهای گمرکی، ظرفیتهای قابل توجهی برای ایفای نقش در مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه دارد.
علی علائی افزود: مرز رازی، فرودگاه شهدای خوی، گمرک و ظرفیتهای ایجادشده در حوزه پسکرانه و همچنین محور ارتباطی ایواوغلی، مجموعهای از زیرساختهایی هستند که میتوانند زمینه توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کنند.
وی با اشاره به نگاه توسعهمحور استاندار آذربایجانغربی اظهار کرد: مدیریت استان توجه ویژهای به ظرفیتهای خوی و مرز رازی دارد و با همراهی نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس و دستگاههای اجرایی، تکمیل زیرساختهای اقتصادی و ارتباطی منطقه با جدیت دنبال میشود.
فرماندار ویژه خوی همچنین ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این شهرستان، بهویژه میراث شمس تبریزی را از دیگر زمینههای توسعه دانست و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری در کنار ظرفیتهای اقتصادی و مرزی میتواند به تحول اقتصادی و اجتماعی خوی کمک کند.
بازدید از ظرفیتهای اقتصادی و پیشنهاد استفاده از فرودگاه خوی
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در جریان سفر یکروزه خود به خوی از سایت ۵۰ هکتاری پیشبینیشده برای پسکرانه و گمرک، کارخانه بزرگ نساجی و فرودگاه شهدای خوی بازدید کرد.
فروزان در جریان این بازدیدها، ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی، مرزی و حملونقلی خوی را مورد بررسی قرار داد و با توجه به موقعیت فرودگاه شهدای خوی، موضوع استفاده از این فرودگاه به عنوان فرودگاه معین منطقه آزاد ارس را مورد توجه قرار داد.
این پیشنهاد با استقبال دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور همراه شد و ظرفیتهای فرودگاه خوی برای ایفای نقش در توسعه گردشگری، حملونقل و فعالیتهای اقتصادی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: ایرنا