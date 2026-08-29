باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، شین بت گزارش داد که یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از آنچه که این آژانس «تهدید قابل توجه» برای جانش توصیف کرده بود، فوراً از فلوریدا به اراضی اشغالی بازگردانده شده است.

طبق این گزارش، شین بت تهدید را ارزیابی کرده و تصمیم گرفته است که او باید به سرعت با هماهنگی تیم امنیتی‌اش به اراضی اشغالی بازگردانده شود.

کانال ۱۲ اسرائیل همچنین گزارش داد که پرسنل شین بت که در نیویورک با اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی بودند، برای کمک به انجام این عملیات به میامی اعزام شدند.

تایید شین بت پس از گزارش‌هایی مبنی بر بازگشت او در دسامبر ۲۰۲۵، زمانی که ظاهراً اطلاعات اسرائیل توطئه‌ای برای ترور یائیر نتانیاهو را در حالی که در فلوریدا زندگی می‌کرد، کشف کرد، صورت می‌گیرد.

منبع: الجزیره