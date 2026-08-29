باشگاه خبرنگاران جوان- محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در نخستین سالگرد فعالیت ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی استان خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، اظهار کرد: با هماهنگی مجموعه آموزش و پرورش، بخشی از منابع حاصل از این طرح می‌تواند در اختیار خود مدارس قرار گیرد و خیرین مدرسه‌ساز نیز متناسب با اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، برای توسعه آن مشارکت خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح درآمدزایی نیست، افزود: هدف اصلی، ترویج انرژی پاک و نشان دادن ظرفیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی به دانش‌آموزان، مدیران مدارس و مدیران تربیتی است تا مشخص شود با مدیریت مصرف و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توان بخشی از مشکلات موجود در حوزه انرژی را برطرف کرد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به آغاز این طرح در ۱۲ هزار مدرسه سراسر کشور گفت: با همکاری مجموعه‌های صنعت برق، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و خیرین مدرسه‌ساز، امیدواریم این طرح در تعداد بیشتری از مدارس کشور اجرایی شود.

طرزطلب ادامه داد: در کشور حدود ۱۱۰ هزار مدرسه وجود دارد که امکان نصب نیروگاه خورشیدی حداقل پنج کیلوواتی در بخش قابل توجهی از آنها وجود دارد و در بسیاری از مدارس نیز ظرفیت نصب نیروگاه بیش از این میزان فراهم است.

وی همچنین با اشاره به قابلیت استفاده از تجهیزات هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی مدارس تصریح کرد: امکان استفاده از اینورتر‌های هیبریدی در این نیروگاه‌ها وجود دارد تا در صورت قطع برق مدرسه در طول روز، امکان استفاده از برق تولیدی پنل‌های خورشیدی فراهم باشد.

رئیس سازمان ساتبا افزود: در کنار این تجهیزات، امکان نصب باتری نیز وجود دارد تا در زمان‌هایی که نیاز است، برق ذخیره‌شده مورد استفاده قرار گیرد.

طرزطلب همچنین ایجاد پارک انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس را از دیگر ظرفیت‌های این طرح عنوان کرد و گفت: با ایجاد چنین فضاهایی، دانش‌آموزان می‌توانند از نزدیک با تجهیزات و مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر آشنا شوند و ببینند کشور و جهان با چه سرعتی به سمت توسعه انرژی‌های پاک و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در حرکت است.

وی با اشاره به اقدامات ساتبا برای رفع مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اظهار کرد: شرکت‌های توانمند می‌توانند به‌صورت متمرکز برق تولیدی نیروگاه‌ها را جمع‌آوری کرده و در بورس انرژی به فروش برسانند.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه امیدوار است مطالبات شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر در شهریورماه پرداخت شود، افزود: در برخی استان‌ها قرارداد منعقد شده و مراحل اجرایی آنها در حال انجام است و تلاش می‌کنیم روند اجرای این طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

طرزطلب با اشاره به تأمین مالی برخی پروژه‌ها از طریق خط اعتباری چین، گفت: سرمایه‌گذاران در انتظار قرار گرفتن این اعتبارات در اختیارشان هستند و قرارداد‌های مربوط نیز در حال نهایی شدن است.

وی موضوع ماده ۱۲ را یکی دیگر از مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران دانست و افزود: در زمینه تعهدات مربوط به ماده ۱۲، مسائل و ابهاماتی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان ساتبا همچنین با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات و برخی مشکلات مربوط به انتقال تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: با وجود این مسائل، مطمئن هستیم مشکلات قابل حل است و ساتبا در حوزه کشاورزی و صنایع، در صورت وجود متقاضی، برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی و صنعت، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات صورت‌گرفته بر توجه بیشتر به این حوزه و اهمیت تاب‌آوری، برنامه‌ای در این زمینه آماده خواهد شد تا بتوان فعالیت بیشتری در حوزه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش‌های صنعتی و کشاورزی داشت.

طرزطلب تأکیدکرد: تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری وارد این حوزه شوند و افزایش هزینه‌ها و قیمت تجهیزات نیز مانع اجرای پروژه‌ها نشود.

معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی، از تجمیع حدود ۵۰۰ مگاوات پروژه در این قالب خبر داد و گفت: پذیره‌نویسی این صندوق پروژه در هفته آینده انجام خواهد شد.