مربی پرسپولیس می گوید که اورونوف بازیکنی نیست که بخواهد ناراحت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا جباری، مربی تیم فوتبال پرسپولیس، پس از پیروزی مقابل ملوان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: مسابقه هم از نظر نتیجه و هم از نظر کیفیت بازی طوری بود که توانستیم بعد از آن باخت بدی که برابر تراکتور داشتیم، دل هواداران‌مان را به دست بیاوریم.

او درباره مشکلی که برای حضور او روی نیمکت پرسپولیس وجود دارد، گفت: فعلا مشکل حل نشده است. مسئله‌ای نیست و یک موضوع پزشکی بود که حل می‌شود.

جباری درباره تشویق اورونوف توسط هواداران و ناراحتی او در کادرفنی پرسپولیس گفت: یک‌بار هم حسین کنعانی در این باره صحبت کرد. اورونوف چنین بازیکنی نیست که بخواهد ناراحت شود. او بازیکن بسیار بزرگی است و همه این را می‌دانند، اما توقع ما هم از هواداران این است که وقتی سه هیچ جلو هستیم، تیم را حمایت کنند. اوستون هم در برنامه آقای تارتار بود که بازی کند و این اتفاق هم افتاد.

جباری درباره اینکه مدتی قبل نتیجه یکی از مسابقات دربی را برد چهار بر صفر پرسپولیس پیش‌بینی کرده بود، گفت: گفتیم یک نتیجه‌ای را بگوییم که جذابیت داشته باشد، وگرنه همه می‌دانیم دربی بازی سختی است و گل کم ردوبدل می‌شود. امیدوارم که بازی خوبی برای هواداران باشد و بتوانیم برنده بازی باشیم.